الدوري الإنجليزي: يورغن كلوب يطالب بمنح الريدز ثلاث نقاط إذا تأجلت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اقتحم حوالي 200 من مشجعي مان يونايتد الملعب العام الماضي أثناء لقاء فريقهم مع ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه ينبغي احتساب ثلاث نقاط لفريقه إذا أُجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد بسبب الاحتجاجات.

واضطر المسؤولون عن تنظيم الدوري الإنجليزي إلى إعادة مباراة بين الفريقين في مايو/ أيار 2021 بعد أن نظم جمهور مان يونايتد مسيرة إلى أولد ترافورد احتجاجا على امتلاك عائلة غلايزر للنادي الإنجليزي العريق.

وقالت تقارير إن احتجاجا آخر يتم الترتيب له قبل اللقاء بين ليفربول ومان يونايتد، مما أثار مخاوف من أن يتكرر ما حدث العام الماضي.

وقال كلوب: "أتمنى ألا يحدث ذلك. لكن إذا تحقق، أعتقد أننا ينبغي أن نحصل على النقاط".

وأكد كلوب أنه ليس في يد آنفيلد ما يمكن القيام به للحيلولة دون تأجيل المباراة، قائلا: "إذا كان الجمهور لا يريدون إقامة المباراة، فلا يمكن ببساطة إعادتها في وقت لاحق وإدخالها ضمن الأجندة في موعد جديد في هذا الموسم بالغ الازدحام".

وقال: "في الظروف العادية، يخبروننا بأن الأمور على ما يرام، فنذهب لنلعب المباراة على أمل الفوز ثم نعود. لكن في موقف كهذا، يحصل الفريق الضيف على النقاط لأنهم لا ذنب لهم فيما يحدث بعد أن استعدوا جيدا للعب".

وشهد العام الماضي تأجيل مباراة، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، بسبب احتجاجات من قبل الجمهور، وهي المباراة التي كان من المقرر إقامتها بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

واحتشد الآلاف من مشجعي مان يونايتد حول الملعب قبل ساعات من انطلاق صافرة بدء اللقاء قبل أن يقتحم 200 شخص منهم الملعب.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ولدى سؤاله عن الاحتجاجات التي قد يشهدها أولد ترافورد وقت المباراة ضد عائلة غلايزر، قال المدرب إريك تن هاغ: "يمكنني فقط أن أؤكد أن مالكي النادي يريدون الفوز - أما بالنسبة للجمهور، نريدهم أن يدعموا النادي".

وأضاف: "أستطيع أن أفهم ما يحدث في بعض الأحيان، لكني لم أمض وقت طويل بما فيه الكفاية في النادي لأتعرف على جميع الخلفيات، علينا أن نتوحد وأن نقاتل معا".

ويسعى الفريقان إلى الفوز الأول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول في أول لقاءين في المسابقة، وهزيمة مانشستر يونايتد في أول لقاءين له في البطولة هذا الموسم.

وطالب هاغ فريقه بإظهار "روح قتالية" أكثر أثناء مواجهة منافسهم ليفربول الاثنين المقبل.

وأضاف: "عليكم أن تبدأوا بأنفسكم أولا وأن تلعبوا كفريق. اتبعوا القواعد والمبادئ، وابذلوا أقصى جهد ممكن، أقصى ما يمكنكم الوصول إليه من جهد".

وأضاف أنه "أسبوع عادي بالنسبة لي كمدرب. فكما ترون، إنها مباراة، ولديك خطة لعب، وطريقة لعب، وبعدها يمكنك النظر في ما حدث في المباراة بالفعل".