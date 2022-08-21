أولكسندر أوسيك: الملاكم الأوكراني يحتفظ بلقب بطل العالم للملاكمة بفوزه على جوشوا في السعودية

كال ساجاد

بي بي سي الرياضية - جدّة

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أولكسندر أوسيك يحمل أحزمته بعد فوزه على أنتوني جوشوا

تمكن الأوكراني أولكسندر أوسيك من الفوز ببطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل للمرة الثانية على التوالي، يوم السبت، بعد أن هزم نظيره البريطاني أنتوني جوشوا، في المواجهة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.

وسجل قاضيان نتيجة المواجهة 115-113 و116-112 لصالح أوسيك، بينما أعطى قاض ثالث نتيجة 115-113 لجوشوا.

وحقق جوشوا بعض النجاح في المواجهة، واستمتع في الجولة التاسعة عندما قام بإسقاط أوسيك وتوجيه سلسلة من اللكمات إليه.

ولكن هذا هو سر تألق أوسيك، فقد عاد للقتال في الجولة العاشرة ووجه خمسة لكمات لجوشوا.

قبل النزال، أصر جوشوا على أن الهزيمة لن تعني التقاعد، لكنه شدد على أنه لا بد من الفوز بالمباراة.

قام الملاكمان بالدخول والاستعراض في الحلبة في حوالى الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي. وحتى في تلك الساعات المبكرة، كانت درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وملأ ما يقرب من 12 ألف مشجع ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المكيف.

في نهاية المواجهة، التقط جوشوا الغاضب اثنين من أحزمة أوسيك، وأسقطهما على الأرض وتوجه نحو غرفة الملابس، قبل أن يستدير ويعود إلى الحلبة لإلقاء خطاب حماسي، قائلا: "أوسيك هو جحيم الملاكم.. إذا كنتم تعرفون قصتي، فستفهمون الشغف. أنا لست ملاكما هاويا. كنت ذاهبا إلى السجن وحصلت على كفالة وبدأت التدريب".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أولكساندر أوسيك يوجه لكمات لأنتوني جوشوا

ويعاني جوشوا الآن من هزائم متتالية ضد أوسيك، مع احتفاظ الأوكراني بألقاب الوزن الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد العالمي للملاكمة، التي فاز بها في لندن في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعد الخسارة الثالثة في خمس جولات، تعرضت سمعة جوشوا وإرثه لضربة، لكن ربما لم تكن بالقدر الذي توقعه الكثيرون. ويتعين على جوشوا الآن إحياء مسيرته، بالاعتماد على الجوانب الإيجابية في أدائه.