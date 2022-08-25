البرازيلي كاسيميرو بعد الانضمام إلى مانشستر يونايتد: "أنا أسعد رجل حيّ"

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كاسيميرو في أولد ترافورد

قال اللاعب كاسيميرو، المنضم حديثاً إلى مانشستر يونايتد، إنه "أسعد رجل" بعد انتقاله إلى النادي الإنجليزي، وإنه متحمّس للعب إلى جانب "فريد"، زميله في منتخب البرازيل.

وانضمّ لاعب خط الوسط البرازيلي إلى يونايتد من فريق ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت 70 مليون يورو.

وقدّم يونايتد لاعبه الجديد قبل بدء المباراة التي فاز فيها على خصمه ليفربول 2-1، يوم الاثنين، في ملعب أولد ترافورد.

ويأتي فوز مانشستر بعد هزيمتين متتاليتين في أول مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط انتقادات من بعض المشجعين للّاعب فريد.

وكشف كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاماً، أنه تحدّث مع فريد، قبل اتخاذ خطوة الانتقال من ريال مدريد.

وقال لموقع نادي مانشستر يونايتد: "إنه صديق لعبت إلى جانبه في المنتخب الوطني عددا كبيرا من المباريات ولسنوات".

وأَضاف قائلاً: "إنه (فريد) لاعب عظيم، ولذلك يلعب لصالح مانشستر يونايتد والبرازيل. فريد لديه العديد من المهارات".

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"أعتقد أنه لاعب يتمتع بحركة جيدة. إنه يتحرك كثيرا، ويمرر الكرة جيدا، ويسدد جيدا، ويمكنه اللعب بكلتا قدميه، اليسرى أو اليمنى، ويمكنه تمرير الكرة جيدا بأي من قدميه".

"مرة أخرى، لهذا السبب يلعب للبرازيل وهو لاعب مهم للغاية في هذا النادي وأعتقد أنه سيساعدني كثيرا لأنه برازيلي".

وسيلعب كاسيميرو مرة أخرى إلى جانب كريستيانو رونالدو ورفاييل فاران، بعد أن لعب إلى جانبهما سابقاً في ريال مدريد.

وضغط رونالدو في اتجاه مغادرة مانشستر يونايتد، لكن لا يبدو أن رغبته ستتحقق قبل انتهاء عقده. ويتطلع كاسيميرو للانضمام إلى زميله السابق من جديد.

وقال كاسيميرو : "نستطيع أن نمضي اليوم بكامله نتحدث عن كريستيانو رونالدو. إنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وأشار إلى أنه أمضى برفقة النجم البرتغالي سبع سنوات في ريال مدريد. وقال: "إنه شرف أن ألعب مرة أخرى معه.

وكشف كاسيميرو أيضاً أنه لعب في أولد ترافورد حين كان في صفوف ساو باولو، وكان عمره آنذاك 15 عاماً، وأنه ظل يطمح للعودة يوماً ما.

وقال: "حين لعبت في مسابقة "نايكي"، أحببت أن آتي إلى هنا، والآن أنا هنا من جديد وأنا أسعد رجل حيّ".

تراب يرفض عرض مانشستر يونايتد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كيفن تراب لن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد

تزامن إنجاز صفقة انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد مع فشل النادي الإنجليزي في ضمّ كيفن تراب حارس مرمى نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشف تراب عن رفضه عرضاً مقدماً من نادي الشياطين الحمر.

وقال تراب البالغ من العمر 32 عاماً: "كانت هناك العديد من التقارير حول اهتمام من مانشستر يونايتد. صحيح أن عرضا مكتوبا طُرح".

وأضاف: "بما أنه أتى من نادي عالمي شهير، فكرت فيه بالطبع".