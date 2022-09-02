آرثر ميلو: ليفربول يتعاقد مع اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة من يوفنتوس

مانديب سانغيرا

بي بي سي الرياضية

قبل ساعة واحدة

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تعاقد ليفربول مع لاعب وسط يوفنتوس آرثر ميلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخاض اللاعب البرازيلي الدولي، 26 عاما، 31 مباراة مع يوفنتوس الموسم الماضي لكنه لم يشارك مع الفريق الإيطالي في أي مباراة هذا الموسم.

وقال آرثر "أنا سعيد حقا لوجودي هنا مرتديا هذا القميص الرائع مع هذه الشارة الشهيرة التي تمثل الكثير في كرة القدم العالمية. إنه حلم".

وأضاف آرثر "أنا سعيد حقا ومتحفز للغاية لمواصلة تحقيق حلمي على أرض الملعب وتقديم كل ما لدي بقميص ليفربول".

ويأتي انضمام ميلو إلى صفوف ليفربول في وقت يعاني فيه الفريق من كثرة الإصابات بين لاعبي خط الوسط.

وفاز آرثر ميلو مع منتخب البرازيل بكأس كوبا أمريكا 2019 إلى جانب حارس مرمى "الريدز" الحالي أليسون بيكر ومهاجم الفريق روبرتو فيرمينو.

ومثل مواطنه الآخر فابينيو، يُنظر إلى ميلو على أنه لاعب قادر على لعب دور أعمق في خط الوسط من دون أن يقيّد مسار الشباب هارفي إليوت وفابيو كارفالو وكورتيس جونز.

وتم استبدال قائد ليفربول جوردان هندرسون في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

قال مدرب الفريق يورغن كلوب إن هندرسون البالغ من العمر 32 عاما "لن يكون متاحا بالتأكيد" في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون يوم غد السبت.

انضم هندرسون إلى تياغو ألكانتارا ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين في قائمة لاعبي خط الوسط "الريدز" المصابين.

وآرثر لديه مخاوف من الإصابة، فقد تعرض لإصابتين في الكاحل خلال العام الحالي

ويقول إيان كينيدي من بي بي سي، إن "فكرة اهتمام ليفربول بآرثر ميلو تبدو منطقية تماما. إنه برازيلي في البداية، وهذا يساعد دائما، وسوف ينسجم بشكل جيد مع مواطنيه في أنفيلد".