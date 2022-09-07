أنس جابر تصبح أول عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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صدر الصورة، أنس جابر التعليق على الصورة، أنس جابر تخلصت من التوتر وحققت الفوز على منافستها الأسترالية لتصعد إلى نصف نهائي البطولة

أصبحت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد أن تغلبت على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش.

وفازت التونسية، التي حصلت على المركز الثاني في بطولة ويمبلدون يوليو/تموز الماضي، بمجموعتين 6-4 و7-6 بينما فازت الأسترالية بمجموعة واحدة 7-4.

وتعد أنس جابر، 24 عاما، أول لاعبة من أفريقيا تحقق هذا الإنجاز وتصل إلى دور الأربعة في الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستواجه أنس جابر الفرنسية كارولين غارسيا في الدور نصف النهائي.

وغالبا ما كانت اللاعبة، الملقبة بـ"وزيرة السعادة" في وطنها، تشعر بالقلق أثناء مواجهة المتألقة تومليانوفيتش، التي تغلبت على سيرينا ويليامز في مباراة مثيرة بالدور الثالث.

واعتذرت عن مشاعرها السلبية بعد ذلك قائلة مازحة: "أعتقد أنني سأطرد من منصبي كوزيرة للسعادة".

وأثناء اللعب ضد تومليانوفيتش، بدا الإحباط في بعض الأحيان على اللاعبة التونسية، وألقت مضربها مرتين على الأرض.

وأضافت: "من الصعب التعامل مع الإحباط، وأنا أعتذر عن تصرفي". "أردت أن أبقى هادئة لكن المضرب ظل ينزلق من يدي".

ومع ذلك فقد نجحت في التماسك واستطاعت الفوز، لتستمر في سعيها للفوز بأول بطولة غراند سلام في تاريخها.