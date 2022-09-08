الزمالك والهلال: مواجهة مرتقبة على استاد لوسيل القطري في كأس السوبر المصري السعودي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ملعب لوسيل هو أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، إذ يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج

يواجه الزمالك المصري نظيره الهلال السعودي الجمعة للفوز بكأس السوبر المصري السعودي، في المباراة التي ستقام على ملعب لوسيل القطري، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

يشارك الزمالك في كأس لوسيل بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، فيما يلعب الهلال المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي.

وسيحصل الفائز في المباراة على 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

وملعب لوسيل هو أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، إذ يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

ويقع الملعب الجديد في مدينة لوسيل، على بُعد 15 كم شمال العاصمة القطرية الدوحة.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل المونديال، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وصولا إلى المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويتميز ملعب لوسيل بروعة اللمسات الهندسية الفريدة. وقد بُني لينسجم مع محيطه بكل تناغم.

وقد استوحي تصميم هذا الملعب الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء الوطن العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

ومع مرور الوقت، سيتلاشى اللون الذهبي على الواجهة الخارجية ليحاكي ألوان الأواني المعدنية القديمة، ليعكس ثقافة المنطقة وتاريخها العريق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في عام 2018 فاز الزمالك على الهلال بهدفين مقابل هدف ليحصد لقب كأس السوبر المصري السعودي.

تاريخ لقاءات الزمالك والهلال

التقى الزمالك والهلال من قبل في خمس مناسبات، حقق الزمالك الفوز في ثلاث منها مقابل فوز وحيد للهلال، فيما حسم التعادل المباراة الخامسة.

في عام 2004 ، فاز الهلال على الزمالك بهدفين دون رد في البطولة العربية، قبل أن يتعادلا بهدف لكل فريق في الموسم نفسه.

وخلال العام نفسه، التقى الفريقان مجددا، وتمكن الزمالك من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي عام 2015، فاز الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بهدفين دون رد.

وكانت آخر مواجهة بين الناديين في عام 2018 في السعودية، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد ليحصد لقب كأس السوبر المصري السعودي.

كأس السوبر المصري السعودي

هذه هي النسخة السادسة من كأس السوبر المصري السعودي.

جمعت المواجهة الأولى الهلال، بطل كأس ولي العهد، والإسماعيلي، بطل كأس مصر في 18 مايو/أيار 2001، وانتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد.

أقيمت المباراة الثانية بين الأهلي، بطل الدوري المصري، واتحاد جدة، بطل الدوري السعودي في 21 مايو/أيار على ملعب استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المواجهة الثالثة، فاز اتحاد جدة، بطل كأس ولي العهد، على الإسماعيلي، وصيف بطل كأس مصر الذي شارك بدلا من البطل الأهلي بعد اعتذاره عن المشاركة، بهدف دون رد.

وشهدت المواجهة الرابعة فوز الزمالك، بطل الدوري المصري، على الاتحاد، بطل الدوري السعودي، بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.