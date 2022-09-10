تأجيل مباريات كرة القدم في بريطانيا "تكريما للملكة الاستثنائية"

قبل 36 دقيقة

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تقرر تأجيل أنشطة كرة القدم، التي كانت ستقام يومي السبت والأحد في بريطانيا وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وأعلن تأجيل المباريات على جميع المستويات، ومن بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

لكن العديد من الفعاليات الأخرى ستتواصل كما هو مخطط لها، ومنها رياضات الكريكيت والغولف واتحاد الرغبي وسباق الخيل.

ماذا عن الأسبوع المقبل؟

ألغيت مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي كانت مقررة يوم الاثنين بين ليدز ونوتنغهام فورست، نظرا لكونها ضمن جولة مباريات نهاية الأسبوع.

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وستقام مباريات دوري أبطال أوروبا، ويوروبا ليغ، ويوروبا كونفرنس ليغ، ودوري كرة القدم الإنجليزي، المقررة في منتصف الأسبوع.

ومضت المباريات الأوروبية مساء الخميس قدما كما كان مقررا، مع الوقوف دقيقة صمت حدادا على الملكة خلال المباريات التي تشارك فيها فرق بريطانية.

ولم يقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حتى الآن تحديثًا بشأن مباريات الأسبوع المقبل التي تشارك فيها فرق بريطانية، لكن من المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء، كما هو مخطط لها.

وعلمت بي بي سي سبورت أن السيتي قادر على توفير الحماية الأمنية اللازمة، لذلك ستقام المباراة كما هو مقرر في ملعب الاتحاد.

كما أعلن فريق رينجرز، الذي يستضيف نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، أنه بدأ مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن "في الوقت الحالي، من المقرر أن تقام المباراة في اليوم والوقت المحددين".

وأكد مانشستر يونايتد أن مباراته في الدوري الأوروبي مع نادي "شيريف" في مولدوفا ستقام يوم الخميس المقبل كما هو مقرر "بعد مناقشات مع الهيئات الإدارية ذات الصلة وبما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة".

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديثا حتى الآن عن جولته من المباريات المقررة منتصف الأسبوع.

وبخصوص تجهيزات عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فهي تجري حاليا كما هو مخطط لها على الرغم من أن ذلك قد يتغير اعتمادا على تفاصيل موعد جنازة الملكة.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة في دير ويستمنستر خلال أقل من أسبوعين، ولكن سيتم تأكيد اليوم المحدد من قبل قصر باكنغهام.

وإذا حدث ذلك في نهاية الأسبوع المقبل، فقد يتم تأجيل المباريات مرة أخرى. وقد يكون موقف شرطة تأمين المباريات عاملا مهما في القرار، إذا تم نقلها إلى لندن ونشرها في العاصمة لتأمين جنازة الملكة.

ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات في لندن يومي السبت والأحد. ومن الواضح أن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز يتحدثون مع الأندية، بينما طُلب من شرطة العاصمة الإدلاء بتعليق حول الخطط المستقبلية.

ويلعب توتنهام مع ليستر مساء السبت، بينما يواجه برينتفورد أرسنال وتشيلسي يستضيف ليفربول على ملعبه يوم الأحد 18 سبتمبر/أيلول.

لماذا أرجئت المباريات؟

دان روان - محرر الرياضة في بي بي سي

بعد وفاة الملكة يوم الخميس، اجتمعت الهيئات المسؤولة عن كرة القدم يوم الجمعة لمناقشة أفضل طريقة للتعامل مع المباريات المقررة نهاية الأسبوع.

وبحسب توجيه إعلان الحداد الوطني للحكومة فإن إلغاء الألعاب ليس إلزاميًا.

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وأكدت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية يوم الجمعة تأجيل المباريات تقديرا للملكة الراحلة.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أن قرار عدم استكمال مبارياته العشر في نهاية هذا الأسبوع تم اتخاذه لتكريم "الحياة الاستثنائية للملكة ومساهمتها للأمة".

لكن هناك البعض يختلف مع وجهة النظر هذه بالطبع. ويشعر هؤلاء أن المباريات كانت ستوفر للمشجعين فرصة للإشادة (بالملكة). هناك تعاطف مفهوم مع أولئك الذين أنفقوا الأموال على التذاكر وترتيبات السفر، وعليهم الآن تغيير خططهم خلال مهلة قصيرة، خاصة مع استمرار العديد من الأحداث في الرياضات الأخرى.

كما أن قرار وقف البطولات الشعبية والرياضة المدرسية مثير للجدل، خاصة بعد توقف الكثير من فعاليات كرة القدم أثناء الوباء، حتى لو كان قرار التوقف لأسبوع واحد فقط.

لكن من المعروف أن الاتحاد الإنجليزي يراعي مكانة كرة القدم باعتبارها الرياضة الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، والعلاقات الوثيقة التي تربط هذه الرياضة بالملكة، التي كانت راعية لاتحاد كرة القدم، بينما كان الأمير وليام رئيسا له. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هناك خطة لإيقاف المباريات مؤقتا في مثل هذه الظروف، وكان من المحتمل دائما أن يتم الالتزام بهذه الخطط، على الرغم من المراجعة الحتمية.

ماذا كان رد فعل المشجعين؟

أقرت رابطة مشجعي كرة القدم بأنه "لا يوجد قرار مثالي" للهيئات التي تدير كرة القدم، لكنها أضافت أنها متأكدة من أن العديد من المشجعين كانوا يريدون استمرار المباريات.

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وقالت في بيان: "نعتقد أن كرة القدم تكون أفضل حالا عندما تجمع الناس معا في أوقات ذات أهمية وطنية كبيرة، سواء كانت لحظات الفرح أو لحظات الحداد".

وأضافت الرابطة: "وجهة نظرنا، التي شاركناها مع هيئات كرة القدم، هي أن معظم المشجعين كانوا يرغبون في الذهاب إلى المباريات في نهاية هذا الأسبوع وتقديم احترامهم للملكة جنبا إلى جنب مع بقية الجمهور".

وأكدت الرابطة على أن الجميع "لن يوافق"، لذلك لم يكن هناك قرار مثالي لهيئات كرة القدم، لكن العديد من المشجعين "سيشعرون أن هذه كانت فرصة ضائعة لكرة القدم لتقديم تحية خاصة بها."

متى ستقام المباريات المؤجلة؟

سيمون ستون، بي بي سي سبورت

تحديد موعد (لمباريات مؤجلة) في جدول مباريات كرة القدم الإنجليزية المزدحم بجولة كاملة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (وربما جولتين) سيكون أمرا معقدا.

في موسم فريد من نوعه، يتضمن بطولة كأس العالم التي ستقام في الشتاء بقطر، ويُستأنف في 20 ديسمبر/كانون الأول مع الدور الرابع لكأس كاراباو، فإن المساحة الزمنية محدودة للغاية.

ولا يوجد أي وقت فراغ في منتصف الأسبوع من الآن وحتى انتهاء الموسم في 3 يونيو/حزيران، وهو أمر بدون قصد.

هناك موعدان في منتصف الأسبوع، 17 يناير/كانون الثاني و7 فبراير/شباط ، وخصصا لإعادتي الجولة الثالثة والرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي. ثلاثة مواعيد أخرى، 4 أبريل/نيسان و2 مايو/آيار و23 مايو/آيار، مخصصة للمباريات التي تم تأجيلها بسبب نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدور السادس لكأس الاتحاد الإنجليزي ونصف النهائي.

وموعدان آخران من منتصف شهر يناير/كانون الثاني مخصصان لمباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وخصصت ثمانية مواعيد أخرى لمباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وترفض الهيئة الأوروبية المسؤولة عن كرة القدم إقامة المباريات المحلية في نفس توقيت المباريات الأوروبية. وستكون هناك مباريات مرتين في منتصف الأسبوع خلال شهر مارس/آذار كجزء من فترة التوقف الدولية الأخيرة في منتصف الموسم.

وستبدأ المناقشات الأسبوع المقبل حول كيفية حل المشكلة. تشعر الهيئات الإدارية المعنية بالارتياح حيال الموقف نظرا لأنها تعاملت مع مشكلات تحديد مواعيد مماثلة خلال موسم 2020-2021 مع تفشي فيروس كورونا.

حينها أُلغيت مباريات العودة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتم لعب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباراة واحدة.