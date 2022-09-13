الدوري الإنجليزي: تأجيل 3 مباريات إضافية بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

تم تأجيل 3 مباريات إضافية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ)، هذا الأسبوع، قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وبين هذه اللقاءات، مباراة تشيلسي أمام ليفربول في ملعب ستامفورد بريدج في لندن، إضافة إلى مباراة ليدز يونايتد، أمام مانشستر يونايتد.

وتم تأجيل مباراة برايتون وكريستال بالاس بسبب الإضرابات التي ينظمها العاملون في السكك الحديد.

أما بقية المباريات التي كانت مقررة بين يومي 16، و18 من الشهر الجاري، فستجرى، كما كان محددا لها، بشكل طبيعي، وذلك بعد تعليق مباريات الأسبوع السابق، إثر وفاة الملكة.

وسوف يتم تشييع جثمان الملكة الاثنين المقبل، التاسع عشر من الشهر الجاري.

وقال بيان لإدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه "بعد استشارات مكثفة مع الأندية والشرطة وجماعات الاستشارات الأمنية وبقية الأطراف والسلطات، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل 3 مباريات".

وأضاف البيان "يجب أن نوجه الشكر لوحدة الشرطة المختصة بتأمين المباريات وقوات الشرطة عبر البلاد، إضافة إلى شركات البث، لدعمهم خلال هذه المرحلة. وسوف نستمر في التواصل معهم حتى موعد المباريات".

وواصل البيان "بالنسبة للمباريات التي ستجرى خلال فترة الحداد الوطني، سيتم فيها التعبير عن تكريم ذكرى الملكة، في الملاعب".

وأشار البيان أيضا إلى أن "مواعيد إجراء المباريات التي تم تأجيلها، ستعلن في التوقيت المناسب".

في الوقت نفسه، ستجرى مباراة تشيلسي أمام ريد بول سالزبورغ ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، في موعدها المقرر الأربعاء، لكن مباراة أرسنال أمام بي إس في إيندهوفن، التي كانت مقررة الخميس، في الدوري الأوروبي، فتم تأجيلها.

وتم تأجيل جميع مباريات كرة القدم في إنجلترا، وويلز وأيرلندا الشمالية والمنافسات البارزة في إسكتلندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تستأنف لاحقا.

وسوف تستأنف مباريات الكرة في إنجلترا بداية من الثلاثاء المقبل، وفي أيرلندا الشمالية يوم الاثنين، بينما ستستأنف في ويلز الأربعاء.

وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة يوم تشييع جنازة الملكة.

وقال بيان لرابطة الأندية "ننصح الأندية والروابط واالمؤسسات عبر البلاد بالوقوف دقيقة صمت قبل بداية المباريات ووضع اللاعبين شارات ذراع سوداء، كلما أمكن".

أرسنال وإيندهوفن

كان من المقرر أن تجرى مباراة أرسنال وبي إس في إيندهوفن على ملعب الإمارات في لندن الخميس ضمن مباريات الدوري الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن موعدها الجديد سيتم الإعلان عنه في التوقيت المناسب.

وكان من المتوقع أن يحضر نحو 3 آلاف مشجع لفريق إيندهوفن المباراة.

وقال بيان إعلان تأجيل المباراة للاتحاد الأوروبي إن القرار جاء "بسبب القيود المشددة التي فرضتها الشرطة والمشاكل التنظيمية المرتبطة بإجراءات الحداد الوطني على جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

مباريات الاتحاد الإنجليزي

وفي مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيتم إظهار التقدير للملكة في الملاعب من خلال دقيقة صمت قبل بداية المباريات، وعزف السلام الوطني.

وسيضع اللاعبون شارات سوداء على الأذرع.

وقال بيان للاتحاد "سيتم العمل بالتعاون مع الشرطة لمواجهة أي مشكلة تطرأ بالنسبة لكل مباراة على حده".

وأضاف "سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة بشكل منفصل وبما يتسق مع المعايير الأمنية والنظام".

المباريات الأوروبية

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالفعل تأجيل مباراة كوينز بارك رينجرز أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي توتنهام أن مباراته التي يحل فيها ضيفا على سبورتنغ لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء ستتم في موعدها.

أما مباراة ليفربول، التي يستضيف فيها أياكس أمستردام على ملعب أنفيلد الثلاثاء، فستجرى في موعدها كما ستجرى مباراة سيلتيك، التي يحل فيها ضيفا على شاختار دونتيسك، الأوكراني في بولندا، في الأربعاء، موعدها المقرر مسبقا.