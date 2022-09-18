بول بوغبا: توقيف شقيق اللاعب الفرنسي وأربعة آخرين بتهمة محاولة ابتزازه

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ماتياس بوغبا يحتفل مع شقيقه بول بالفوز بكأس العالم 2018

اعتُقل ماتياس بوغبا وخضع لتحقيق رسمي بشأن مؤامرة مزعومة لابتزاز أموال من شقيقه لاعب المنتخب الفرنسي المحترف بول بوغبا.

وأفادت مصادر قضائية لوكالتي "فرانس برس" و"رويترز"، بخضوع أربعة أشخاص آخرين لتحقيق رسمي، على خلفية الابتزاز وتكوين تشكيل إجرامي.

وقال ياسين بوزرو محامي ماتياس بوغبا، إن الأخير بريء من التهم الموجهة إليه.

وقال لقناة "بي أف أم تي في " الفرنسية: "سنقوم بتحدي هذا القرار".

وأقرّ ماتياس بوغبا (32 عاماً)، بأنه كان خلف مقطع الفيديو الذي نشر على الإنترنت الشهر الماضي، الذي توعد فيه "بكشف معلومات" متعلقة بشقيقه بول، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وفتح ممثلو الادعاء الفرنسي تحقيقاً قضائياً في بداية هذا الشهر، بعد أن قال لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه كان هدفا لابتزاز وتهديد من عصابة منظمة.

وقدّم شكوى أمام الادعاء في تورينو في إيطاليا في 16 تموز/يوليو، زاعما أنه كان هدفاً لعملية ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

وانتقل بول بوغبا، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، إلى صفوف نادي يوفنتوس في انتقال مجاني في فصل الصيف بعد مغادرة مانشستر يونايتد.