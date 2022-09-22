أعلى مستوى من الاضطرابات بملاعب كرة القدم في إنجلترا وويلز منذ 8 سنوات

مانتيج مان

بي بي سي - رياضة

قبل 31 دقيقة

التعليق على الصورة، القائمون على تنظيم الدوري الإنجليزي الممتاز يتحدثون عن اجتياحات شهدتها الملاعب وأعمال عنف من قِبل المشجعين

شهدت مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز خلال الموسم الأخير اعتقالات واضطرابات عند مستوى هو الأعلى منذ 8 سنوات.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية، اعتقلت الشرطة 2,198 شخصا على خلفية أحداث تتعلق بكرة القدم، وهو أعلى رقم مسجّل منذ موسم 2013-2014.

وفي موسم 2020-2021 عادت الملاعب لاستقبال الجماهير بكامل طاقتها، وذلك بعد عام من القيود فرضه تفشي كوفيد-19.

وتضمنت اضطرابات الموسم الأخير حوادث بينها هجوم على لاعبين بعد اجتياح المشجعين أرضيات الملاعب.

وحُكم على مشجع بالسجن بعدما اقتحم أرضية الملعب ونطح قائد فريق شيفيلد يونايتد - بيلي شارب - في رأسه. وكان ذلك في نهاية مباراة فاصلة بين نوتينغهام فورست وشيفيلد يونايتد.

كما صدر قرار بمنع أحد مشجعي مانشستر سيتي من حضور مباريات كرة القدم لمدة أربع سنوات. وكان هذا المشجع قد اقتحم أرضية الملعب وسخر من حارس مرمى أستون فيلا - روبن أولسن - في آخر أيام الموسم بملعب الاتحاد.

حوادث واعتقالات تم الإبلاغ عنها

تم الإبلاغ عن حوادث وقعت في أكثر من نصف مجموع المباريات (53%) - 1,609 من إجمالي 3,019 مباراة أقيمت بالفعل

في موسم 2018-2019 - الأخير قبل انتشار كوفيد-19 والقيود المصاحبة له - تم الإبلاغ عن حوادث في 1,007 مباريات - بمعدل ثلث المباريات المقامة

يعني ذلك أن الحوادث المُبلغ عنها ارتفعت بنسبة 60 في المئة خلال الموسم الأخير مقارنة بموسم 2018-2019

تم الإبلاغ عن 441 حالة اجتياح لأرضيات الملاعب خلال الموسم الأخير - بارتفاع نسبتة 127% مقارنة بموسم 2018-2019

سجلت الاعتقالات المتعلقة بكرة القدم ارتفاعا بلغت نسبته 59% - وهو أعلى عدد منذ 2,273 المسجل في موسم 2013-2014

صدر 516 قرارا بالحرمان من حضور المباريات في الملاعب

الأندية التي أصدرت أكبر عدد من قرارات الحرمان من حضور المباريات هي - ميلوول (33 قرارا)، وليستر سيتي (28)، وإيفرتون (26)

الحوادث المبلغ عنها أكثر من غيرها كانت: الألعاب النارية ( 729مباراة شهدت هذه الحوادث وتم الإبلاغ عنها)؛ والرمي بالمفرقعات (561)، وحوداث تتعلق بالنظام العام والسلوكيات العدائية للمجتمع ومتورط فيها مشجعون شباب (444)

تردّي سلوكيات المشجّعين

يأتي ذلك في أعقاب تعليقات صدرت عن لاعبي منتخب إنجلترا، جوردان هندرسون وإريك دير، اللذين قالا إن ثمة مشكلة في سلوكيات مشجّعي كرة القدم.

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وقال دير، لاعب توتنهام، إنه يشعر "بعدم الاطمئنان" إزاء حضور عائلته مباريات في ملاعب المنافسين. بينما قال هندرسون، قائد فريق ليفربول، إن تجارب عائلته قد تحول دون حضورهم مباريات في المستقبل.

ويؤكد دير أن سلوكيات المشجعين "تردّت بالتأكيد".

ويقول لاعب توتنهام: "بالنسبة لي، هذه مشكلة خطيرة. هناك من أفراد عائلتي وأصدقائي مَن واجهوا مشكلات عندما حضروا مباراة توتنهام وتشيلسي خارج الأرض".

ويستدرك دير قائلا: "أودّ هنا أن أؤكد على أن الأمر لا يتعلق بمشجّعي فريق بعينه؛ إنها آفة متفشية بين مشجعي كرة القدم في العموم".

ويرى رئيس شرطة تأمين ملاعب كرة القدم مارك روبرتس أن أحداث الاضطراب على أرضيات الملاعب هي "مشكلة" لا يخلو من وجودها أي مستوى من مستويات هرم كرة القدم للمحترفين أو نظام دوريات كرة القدم الإنجليزية.

ويقول روبرتس: "بعد محادثات بنّاءة مع الدوري الممتاز والدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم، نعلن حرصنا على دعم شركائنا في تنفيذ مقترحاتهم، والتي تتضمن الحرمان من دخول الملاعب للأشخاص الذين يقتحمون أرضيات الملاعب، وأولئك الذين يستخدمون الألعاب النارية".