روجر فيدرر يلعب إلى جانب رافائيل نادال في آخر مباراة لنجم التنس السويسري قبل الاعتزال

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فيدرر ونادال

يلعب روجر فيدرر في مباراته الختامية قبل اعتزال مشواره في ملاعب التنس إلى جوار غريمه القديم رافائيل نادال في زوجي كأس ليفر يوم الجمعة.

ويمثل الثنائي فريق أوروبا ضد جاك سوك وفرانسيس تيافو في ملعب أو تو بلندن.

وقبل تلك المباراة، سيبدأ آندي مراي الجلسة المسائية في مباراة فردية ضد أليكس دي مياور في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وقال فيدرر، الفائز بعشرين لقب من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي إنه سيعتزل في حدث مباريات الزوجي التي تبدأ يوم الجمعة.

وقال اللاعب السويسري، البالغ من العمر 41 عاما، إنه سيكون "رائعا" اللعب إلى جانب الإسباني نادال، 36 عاما، الذي حصل على 22 لقبا من ألقاب بطولات غراند سلام.

وقال فيدرر "لست متأكدا ما إذا كان بإمكاني التأقلم لكنني سأحاول".

وأضاف "لقد مررت ببعض اللحظات الصعبة أيضًا في الماضي، كنت أشعر بالتوتر الشديد طوال هذه السنوات أحيانًا قبل المباريات. هذه المباراة مختلف تمامًا بالتأكيد".

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وأضاف "بالطبع، اللعب مع رافا مميز للغاية. أنا سعيد لوجوده في فريقي وعدم اللعب ضده".

وقال نادال إنه يتطلع إلى مباراة "لا تُنسى" مع منافسه ضد الثنائي الأمريكي.

وقال نادال" سيعتزل أحد أهم، إن لم يكن أهم لاعب تنس في مسيرتي".

وأضاف "في النهاية، ستكون هذه اللحظة صعبة. أنا متحمس للغاية وممتن للعب معه".

وعانى فيدرر من متاعب في الركبة ويشعر أنه غير قادر على اللعب الفردي.

وفي آخر مباراة رسمية له خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش في ربع نهائي ويمبلدون العام الماضي.

ويقول تيافو، الذي بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إنها ستكون "ليلة خاصة" عندما يلعب ضد فيدرر في المباراة الأخيرة من مسيرته.

وقال تيافو "من الواضح أن الجمهور قادم لمشاهدة فيدرير ونادال. تعرف هذا النوع من اللحظات، وتذهب وتؤدي دورك وتحاول فقط تحقيق الفوز".

وقال جون ماكنرو قائد فريق وورلد إن جميع أعضاء فريقه يريدون اللعب ضد فيدرر.

وقال بطل الفردي سبع مرات: "[جاك وفرانسيس]خصمان في موقف فريد للغاية، ونحن جميعًا محظوظون بما يكفي للتواجد. هذه لحظة رائعة لرياضتنا".

وأضاف "الخبر السار هو أنهما إذا فازا، فلن يكونا أشرارًا. هذا يتعلق بالاحتفال بما أنجزه روجر وأتمنى ألا يصاب، هذا ما أفكر فيه".

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ستلعب أوروبا إمام فريق العالم في بطولة كأس ليفر التي تستمر ثلاثة أيام، حيث سيحل الإيطالي ماتيو بيريتيني مكان فيدرر في عطلة نهاية الأسبوع.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فيدرر وأعضاء فريقه في لندن

وفي مواجهات يوم الجمعة، يواجه النرويجي كاسبر رود سوك واليوناني ستيفانوس تيتيباس ويلتقي الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في مباريات فردية.

وينضم نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 21 مرة في البطولات الأربع الكبرى، إلى فريق أوروبا بقيادة بيورن بيورغ، بينما يضم فريق وورلد الأمريكي تيلور فريتز والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

وكان كأس ليفر ، الذي سمي باسم الأسترالي رود ليفر، من بنات أفكار فيدرر، وفازت أوروبا في جميع الدورات الأربع السابقة، وتضم ما مجموعه 10 مباريات فردية ومباراتين زوجي.

ويمثل الفوز في كل مباراة نقطة واحدة يوم الجمعة ونقطتين يوم السبت وثلاث نقاط يوم الأحد، مع إعلان فوز الفريق الأول الذي يحصل على 13 نقطة.

ويشرف اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الحدث السنوي، الذي بدأ في عام 2017، لكنه لا يحمل نقاط تصنيف للاعبين.