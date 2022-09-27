دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تتأهل لنصف النهائي بعد فوزها على المجر

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيطاليا ثالث دولة تبلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تمكنت إيطاليا من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزها على المجر، في بودابست، بهدفين نظيفين.

وحرم المنتخب الإيطالي، نظيره المجري، من بلوغ الدور نفسه، بعدما كان أصحاب الأرض، ومديرهم الفني، ماركو روسي، بحاجة لنقطة واحدة لتحقيق هدفهم، بوصول الدور قبل النهائي.

وبفضل خطأ دفاعي من لاعبي المنتخب المجري، سجل جياكومو راسبادوري، هدف التقدم لإيطاليا في الدقيقة 27، بعدما سدد الكرة بسهولة، في المرمى الفارغ.

وعزز فيدريكو ديماركو، الفوز بالهدف الثاني، في الدقيقة 52 بعد عرضية أرضية في قلب منطقة الجزاء، من برايان كريستانتي.

وبهذه النتيجة حسمت إيطاليا صدارة المجموعة "إيه 3"، برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات، تليها المجر، ثم ألمانيا في المركز الثالث، وأخيرا انجلترا في المركز الرابع.

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وكذلك كان الفوز الإيطالي، هو الأول في تاريخ المباريات الرسمية بين المنتخبين، في بودابست، منذ عام 1996.

وعلى الرغم من بعض التدخلات الرائعة من دوناروما الحارس الإيطالي، والتي أنقذ بها مرماه من بعض الفرص الخطيرة للمجر، إلا أن المنتخب الإيطالي، في المجمل قدم أداءا، جيدا، ويستحق الفوز بالمباراة.

وبهذا تنضم إيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم، المقبل، في قطر، إلى منتخبي هولندا، وكرواتيا، في الدور قبل النهائي، في انتظار الفائز من مباراة منتخبي البرتغال، وإسبانيا، الثلاثاء، في مدينة براغا، لحسم المقعد الرابع، والأخير في الدور قبل النهائي.

وستجري منافسات الدور قبل النهائي، في يونيو / حزيران العام المقبل، بينما لم يحدد موعد المباراة النهائية بعد.

أما أدم زالاي قائد المنتخب المجري، والذي أعلن اعتزال اللعب الدولي، بعد المباراة، فيبدو أنه يتطلع لبداية ممارسة مجال التدريب.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما "لا أستطيع أن أتصور حتى اللحظة، أنها كانت مباراتي الدولية الأخيرة، فقد حاولت التركيز طوال التسعين دقيقة".