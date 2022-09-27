منتخب تونس يسعى لتحقيق "أكبر استفادة" من مواجهة البرازيل في مباراة ودية

مروة حلمي

بي بي سي

قبل 46 دقيقة

التعليق على الصورة، مدرب منتخب تونس جلال القادري

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب البرازيل في مباراة ودية، تقام في فرنسا، تأتي ضمن استعدادات "نسور قرطاج" لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أبرز المدير الفني لمنتخب تونس، جلال القادري، أهمية هذه المباراة في إطار استعدادات تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي، علما بأن القرعة أوقعتها في نفس المجموعة مع فرنسا حاملة اللقب وأستراليا والدنمارك.

وفي مقابلة لبي بي سي قال القادري: "نسعى لتحقيق أكبر استفادة من هذه المباراة رغم صعوبتها، الأهم بالنسبة لنا ليس النتيجة بل الإضافة التي تعطيها لنا هذه المواجهة على مستوى استعداداتنا لكأس العالم".

وأضاف مدرب الفريق التونسي: "من المهم بالنسبة لنا خوض مباريات ودية أمام منتخبات تتمتع بمستوى كبير لكي نتمكن من تدارك الأخطاء وإجراء التغييرات اللازمة".

مواجهة ثانية لمنتخب تونس أمام البرازيل والأولى منذ عام 1973

تحظى مباراة تونس والبرازيل الودية باهتمام كبير ليس فقط على اعتبار أنها بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة مدى جاهزية "نسور قرطاج" لخوض نهائيات كأس العالم، بل لأن هذه هي المواجهة الثانية في تاريخ المنتخبين.

وكانت أول مباراة جمعت بين البرازيل، المنتخب الذي توج بلقب كأس العالم خمس مرات في تاريخه آخرها عام 2002، وبين المنتخب التونسي في عام 1973، وحينها فاز منتخب "السامبا" بأربعة أهداف لهدف.

وأكد جلال القادري أنه يرى أن منتخب البرازيل هو الأول في العالم من حيث المستوى كما يحظى بدعم المشجعين في مختلف أنحاء العالم، مضيفا: "لقد حالفنا الحظ للإعداد لمباراة بهذا الحجم فكل المنتخبات تتمنى اللعب أمام البرازيل".

تقام مباراة تونس والبرازيل على ملعب حديقة الأمراء، معقل باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتألق فيه حاليا نجم منتخب البرازيل نيمار.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب تونس لبطولة كأس العالم المرتقبة في قطر

معسكر تونس الأخير قبيل المونديال سيكون في السعودية

كشف القادري أن المعسكر الأخير للمنتخب التونسي قبيل المونديال سيكون في السعودية من السادس حتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيبدأ المعسكر باللاعبين المتاحين في انتظار انضمام اللاعبين المحترفين في 14 عشر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويسعى "نسور قرطاج" لخوض مواجهتين وديتين قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في المونديال، إلا أن القادري يخشى من عدم تمكنهم من ذلك بسبب ضيق الوقت.

وأوضح القادري: "ندرك أن هذه النسخة من المونديال استثنائية لعدم وجود وقت كبير للإعداد لها نظرا لأنها جاءت وسط الموسم الرياضي، في المعتاد المعسكر الأخير قبيل انطلاق المونديال يستمر لنحو ثلاثة أسابيع لكن في هذه النسخة سيقتصر الأمر بكامل اللاعبين على نحو أسبوع فقط".

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب التونسي إلى قطر يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل أن يستهل مشواره في المونديال أمام الدنمارك بعدها بخمسة أيام.

هل ستتمكن تونس من إنهاء عقدة دور المجموعات في المونديال رغم القرعة الصعبة؟

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تستعد تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها على أمل إنهاء عقدة دور المجموعات الذي لم تتمكن من تخطيه على مدار مشاركاتها، رغم أنها كانت أول منتخب أفريقي وعربي يحقق الفوز في مباراة بالمونديال، وذلك في نسخة 1978 التي أقيمت في الأرجنتين.

واستهلت تونس مشوارها في تلك النسخة من المونديال بالفوز على المكسيك بثلاثة أهداف لهدف، إلا أنها ودعت البطولة بعد هزيمتها على يد بولندا بهدف مقابل لا شيء ثم تعادلها أمام ألمانيا بلا أهداف.

وتطمح تونس إلى أن تتأهل إلى الدور التالي في أول مونديال يقام في بلد عربي، إلا أنها تلعب في مجموعة صعبة تضم بطلة العالم فرنسا التي لديها كتيبة من النجوم، والدنمارك التي تأهلت إلى المربع الذهبي في يورو 2020 بالإضافة إلى المنتخب الأسترالي.

ويرى جلال القادري أن المنتخب التونسي لديه فرصة رغم صعوبة هذه المجموعة، "كل المجموعات تعتبر قوية، ففي بطولة مثل كأس العالم لا أعتقد أن هناك مجموعة ضعيفة أو أقل قوة. المنتخب التونسي جاء في قرعة تعتبرمتوازنة، هي قرعة معقدة قليلا لكن إذا ظهر المنتخب التونسي بأفضل حالاته فستكون لديه حظوظ وافرة في هذه المجموعة".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تأهل المنتخب التونسي لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

انتقال اللاعب التونسي الشاب حنّبعل المجبري من مانشستر يونايتد إلى برمنجهام

شهد موسم الانتقالات الصيفية الماضي انتقال اللاعب التونسي الشاب حنّبعل المجبري من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى برمنجهام سيتي الذي يشارك في دوري البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب)، على سبيل الإعارة لمدة عام.

تأتي هذه الخطوة لكي يتمكن المجبري من اللعب بشكل مستمر وليكون مستعدا لخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب "نسور قرطاج".

ويرى المدير الفني للمنتخب التونسي أن حنّبعل المجبري لاعب لديه إمكانيات رائعة، مشيرا أنه "كنا نتمى أن يستمر في صفوف مانشستر يونايتد لكن هذه كرة قدم محترفة، الأهم بالنسبة لنا هو الاختيارات التي يقوم بها حنبعل والنادي الذي يلعب فيه من أجل تطوير مستواه".