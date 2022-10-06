كأس العالم 2030: أوكرانيا تنضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم المونديال

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اتحادات أوكرانيا والبرتغال وإسبانيا أثناء الإعلان عن عرض استضافة كأس العالم 2030

أعلنت أوكرانيا عزمها المشاركة في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وتقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأكد ممثلو الاتحادات الإسبانية والبرتغالية والأوكرانية لكرة القدم، خططهم تنظيم البطولة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وتخوض أوكرانيا حاليا حربا ضد روسيا، التي غزت أراضيها في فبراير/شباط الماضي، ومازالت الحرب مستمرة حتى الآن وتسببت في مقتل الآلاف من الجنود والمدنيين ودمار كبير في المدن الكبرى بالبلاد.

وأعلنت إسبانيا والبرتغال رغبتهما في تنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك منذ يونيو/حزيران 2021.

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وقال أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إن العرض يُظهر أن كرة القدم الأوروبية "موحدة كما لم يحدث من قبل".

وأضاف بافيلكو موجها حديثه إلى الدول الأوروبية "أشكركم بالنيابة عن آلاف اللاعبين الصغار الذين تعرضوا لعدوان عسكري بربري".

وأكد أن "هؤلاء الأطفال أُجبروا على مغادرة منازلهم ونواديهم ومدارس كرة القدم هربا من الرصاص والقذائف".

ولفت رئيس الاتحاد الأوكراني إلى أن الكثير من هؤلاء الأطفال تلقى دعما من الدول الأوروبية، "ووجدوا مأوى في دول أوروبية مختلفة. الآن يمكنهم الاستمرار في لعب كرة القدم في الأندية الأوروبية وتكوين صداقات جديدة في جميع أنحاء أوروبا."

ومن جانبه كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر: "العرض المشترك هو أكثر من مجرد رمز للإيمان بفوزنا المشترك. أوكرانيا ستتحمل وستنتصر ويعاد بناؤها بفضل تضامن شركائها".

وتحظى الشراكة الثلاثية "بدعم غير مشروط" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقالت الاتحاد البرتغالي: "إن مثال المثابرة والمرونة الذي ضربه الشعب الأوكراني ملهم". ويهدف هذا الاقتراح إلى المساهمة من خلال قوة كرة القدم في إنعاش بلد يمر بمرحلة إعادة الإعمار.

وقال فرناندو سواريس غوميز دا سيلفا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "نحن مقتنعون بأنه بحلول عام 2030 سيكون لدينا سلام في أوروبا وأن أوكرانيا ستكون قادرة على استضافته بأفضل طريقة ممكنة".

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الاسباني "عرضنا لم يعد عرضا ايبيريا بعد الآن .. إنه عرض أوروبي".

وأضاف، "أنا مقتنع بأن عرضنا الآن أفضل بكثير من ذي قبل. كرة القدم عالمية وإذا كانت قادرة على تغيير حياة الناس من نواح كثيرة، فيجب استخدامها أيضا لعمل الخير".

وسيتنافس عرض إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا مع عرض مشترك من أمريكا الجنوبية تقدمت به كل أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي، بالإضافة إلى ملف مشترك بين كل من مصر واليونان والمملكة العربية السعودية.