كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد سيحتج على أي محاولة لإيقاف نجمه البرتغالي

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رونالدو سجل هدفه رقم 700 عندما فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون في غوديسون بارك

يعتزم نادي مانشستر يونايتد الاحتجاج على أي محاولة لإيقاف نجمه، كريستيانو رونالدو، في حادث الهاتف النقال التي وقعت في أبريل / نيسان في إيفرتون.

وقال مدرب الفريق، إيريك تانهاغ، إن اللاعب البرتغالي، "لن يتقبل" تهمة "إساة التصرف، أو التصرف العنيف"، التي وجهها له الاتحاد الانجليزي.

وتلقى رونالدو تنبيها من الشرطة بعدما رمى هاتفا محمولا من يد أحد المشجعين، في حادث وقع، إثر هزيمة فريقه، بهدف مقابل صفر، أمام إيفرتون، في ملعب غوديسون بارك.

وأمام رونالدو فرصة حتى يوم الاثنين للرد عل تهمة الاتحاد، التي لن تفعل إلا بعد انتهاء تحقيق الشرطة المحلية، التي بدأت في أغسطس / آب.

ولم يكشف نادي مانشستر يونايتد عن رد رونالدو في القضية.

وقال تانهاغ عشية مباراة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام فريق أمونيا نيكوسيا القبرصي المقررة الخميس: "تحدثنا في الأمر، وهو لا يتقبل التهمة".