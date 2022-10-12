كيليان مبابي: هل يرغب النجم الفرنسي في الرحيل عن باريس سان جيرمان؟

قبل 17 دقيقة

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يعتقد خبير كرة القدم الفرنسية، جوليان لورينز، أن المهاجم كيليان مبابي يشعر "بالخيانة" من جانب فريقه باريس سان جيرمان.

وأشار لورينز إلى أن اللاعب ربما يرغب في مغادرة الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي قد وقع عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان مدته ثلاث سنوات في مايو/آيار، لكنه يشعر الآن أنه ارتكب "خطأ".

وربما يفضل مبابي (23 عاما)، الذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات مع فريقه هذا الموسم، الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

لكن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قال إن اللاعب "لم يتحدث أبدا عن مغادرة" النادي في يناير/ كانون الثاني.

وفي حديث لبي بي سي، قال لورينز: "إنه (مبابي) يشعر بالخيانة من جانب النادي، بمعنى أن كل الأشياء التي وعده بها النادي عندما وقع تلك الصفقة الجديدة حتى عام 2025 لم تحدث."

وأضاف أنهم وعدوه بضم مهاجم جديد حتى يتمكن مبابي من اللعب في أفضل مركز له، وكذلك بيع البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى التوقيع مع قلب دفاع، "لكن كل هذه الأشياء لم تحدث."

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وتابع خبير كرة القدم الفرنسية: "كنا نعلم أن هناك توترات والآن اتخذ مبابي قراره وهو لا يريد أن يكون هناك. إنه يشعر أنه ارتكب خطأ بتمديد عقده وكان يجب أن يغادر في الصيف، والآن يتطلع إلى نافذة الانتقالات في يناير/كانون الثاني المقبل حيث يمكن أن يذهب ".

وفاز مبابي ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا مع منتخب فرنسا، وحقق 11 لقبا مع باريس سان جيرمان، بما في ذلك أربعة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، منذ انضمامه من موناكو في البداية على سبيل الإعارة في عام 2017.

وتصدر اللاعب يوم الجمعة، قائمة فوربس للاعبي كرة القدم الأكثر ربحا، وهي المرة الأولى التي يحتل فيها شخص آخر غير ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو المركز الأول في القائمة منذ تسع سنوات.

وأضاف لورينز: "من الواضح أن شيئا ما انقطع بينه وبين النادي".

وكشف أن ريال مدريد كان مستعدا للتعاقد معه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي. ولا يزال لديهم المال لشرائه.

وتساءل لورينز عن النادي الذي يمكن أن ينتقل له مبابي: "هل يأتي تشيلسي بدلا من ريال مدريد؟ هل يكون مانشستر سيتي؟ وماذا عن مانشستر يونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ؟"

لكنه أوضح في النهاية أن الأمر يتوقف على النادي الذي يمكن أن يتحمل نفقات انتقاله ومدى ما يريده باريس سان جيرمان منه. باريس سان جيرمان الآن في وضع قوي. قد يضطر إلى البقاء حتى نهاية الموسم ثم رؤية ما سيحدث في الصيف".

لكن، في حديثه قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، نفى كامبوس التلميحات بأن مبابي غير مستقر في باريس.

وقال لمحطة كانال بلس التلفزيونية الفرنسية: "أنا مع كيليان مبابي كل يوم…لم يتحدث معي قط بشأن الرحيل في يناير/كانون الثاني".

وأضاف كامبوس "هذا ليس تصريحا من اللاعب، إنه (من الصحافة)، والحصول على مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل هذه أمر خطير للغاية. لهذا السبب أنا هنا، لأرفض وأقول بوضوح أن كيليان مبابي لم يتحدث معي أبدا أو إلى رئيس النادي (ناصر الخليفي) بشأن مغادرة باريس سان جيرمان بداية العام المقبل".