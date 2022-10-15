مانشستر يونايتد: ميسون غرينوود نجم الفريق الانجليزي قيد الاعتقال للاشتباه في خرقه شروط الإفراج بكفالة

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ألقي القبض على مهاجم مانشستر يونايتد أول مرة في وقت سابق من العام الجاري

ألقي القبض على مهاجم مانشستر يونايتد ميسون غرينوود بدعوى خرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.

وكان غرينوود، البالغ من العمر 21 ربيعا، ألقي القبض عليه أوّل الأمر بعد اشتباه في ضلوعه في جريمة اغتصاب واعتداء في يناير/كانون الثاني، فضلا عن استجوابه بشأن مزاعم حول ضلوعه في تهديدات بالقتل. وكان ذلك بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت ضد اللاعب الإنجليزي.

وفي فبراير/شباط 2021، وقّع غرينوود تعاقدا لمدة أربع سنوات مع مانشستر يونايتد الذي ظهر اللاعب ضمن صفوفه لأول مرة في مارس/آذار عام 2019، بينما ظهر غرينوود مرة واحدة ضمن فريق منتخب إنجلترا.

ولم تجرِ بعدُ محاكمة غرينوود، وقد مُدّدت الإفراج عنه بكفالة في يونيو/حزيران الماضي.

وعلمت بي بي سي أن القبض على اللاعب أخيرا تم في منزله في مانشستر الكبرى بإنجلترا.

وقال ممثل عن شرطة مانشستر الكبرى، في بيان رسمي، إنه "كان على دراية بأن دعوى أقيمت ضد شاب يبلغ من العمر 21 عاما وذلك لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة، وبأن القبض عليه تم يوم السبت".

وأضاف ممثل الشرطة أن "استجوابا يجري في الوقت الراهن".

وفي يناير/كانون الثاني، وفي غضون ساعات من دعاوى عبر الإنترنت، تمّ تعليق مشاركة غرينوود في المباريات أو حضوره المران مع فريقه مانشستر يونايتد، لحين إشعار آخر.