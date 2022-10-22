ليفربول: يورغن كلوب يشعر بـ"الإحباط" بعد خسارة فريقه أمام نوتنغهام فورست

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Nott'm Forest Twitter التعليق على الصورة، حقق نوتنغهام فورست فوزه الثاني هذا الموسم في البريميرلييغ بينما تقلى ليفربول ثالث هزائمه في المسابقة

كانت نتيجة لم يتوقعها أحد، فقد استهل نوتنغهام فورست اليوم وهو في قاع جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان ليفربول حقق ثلاث انتصارات متتالية بما في ذلك الفوز الرائع بهدف دون مقابل أمام مانشستر سيتي.

وحين أطلق الحكم بول تيرني صافرة نهاية المباراة معلنا الفوز المفاجئ لفورست - بهدف دون رد - أكد أن ليفربول لا يزال غير قادر على الفوز خارج ملعبه في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول: "أشعر بأكبر درجة من الإحباط، إنها لطمة كبيرة للغاية لأني، ولكي أكون صادقا، لا فكرة لدي كيف خسرنا هذه المباراة".

وبينما كان كلوب يبحث في سبب الهزيمة الثالثة لليفربول هذا الموسم، فإن نظيره ستيف كوبر كان يتساءل ما إذا كانت هذه النتيجة مغيرة لمسار فريقه هذا الموسم.

وقال كوبر: "إنه يوم جيد من العمل، هذا هو الوضع، علينا أن نبني على ذلك".

لطمة قوية

وعانى ليفربول، الذي يبتعد عن أرسنال المتصدر بـ 11 نقطة ولعب مباراة أكثر، في كيفية خلق الفرص من اللعب المفتوح، ليتلقى الفريق الهزيمة الثانية خارج ملعبه على التوالي، في الدوري، هذا الموسم.

وقال مدرب ليفربول أيضا: "إنها لطمة كبيرة لنا، لأننا جئنا هنا من أجل حصد النقاط الثلاث. في الظروف الطبيعية كان يجب أن ننتصر في هذه المواجهة".

وتأثر ليفربول بغياب لاعب خط وسطه تياغو ألكانتارا، الذي استيقظ صبيحة المباراة وهو يعاني من عدوى في الأذن تطلبت العلاج في المستشفى.

ويغيب عن ليفربول بالفعل لويز دياز ودييغو جوتا وجويل ماتيب ونابي كايتا وإبراهيما كوناتيه وداروين نونيز بسبب الإصابة.

وأضاف كلوب أيضا: "وصلنا ونحن في حالة تماسك ولكن كان لدينا ست مباريات في ظل توفر عدد محدود من اللاعبين، وخلال أسبوع لعبنا ثلاث مباريات قوية".

وتابع: "هكذا تسير الأمور، ولا يمكننا تغيير ذلك، علينا أن نقاتل. ومن ناحية النتيجة كان يتوجب أن نظهر ثباتا. كان من الممكن أن نحقق ما نريد لو استغللنا كل فرصة".

كما قال: "منح فريق ست فرص سانحة بعد ركلة ثابتة لست متأكدا على من أُلقي الثناء لأكون صادقًا. نوتنغهام فورست فريق رائع وستيف كوبر مدرب رائع ولكن كان علينا الفوز هنا ولم نفعل ذلك، لذا ينسب الفضل إلى نوتنغهام".

"فورست يؤمن بقدرات كوبر"

بينما أقال بورنموث وتشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا المدربين، قررت إدارة فورست التحلي بالصبر مع مدرب الفريق.

وعلى الرغم من معاناتهم هذا الموسم، وقع كوبر عقدا جديدا حتى عام 2025 في وقت سابق من هذا الشهر. وحصلوا منذ ذلك الحين على أربع نقاط من المباراتين الماضيتين.

لقد قطع كوبر شوطا طويلا في إصلاح علاقة ممزقة بين المشجعين والنادي، وكانت هناك مشاهد ابتهاج عند صافرة النهاية بعد فوز تاريخي.

وقال المدرب الويلزي "إنه فوز رائع، علينا البناء على هذا، إذا أظهرنا أي علامات رضا عن النفس، فسأكون على حق في ذلك".

أما بيتر كراوتش، مهاجم إنجلترا السابق، فقال إن فورست يستحق الثناء لإظهاره الصبر تجاه كوبر خلال تسع مباريات في الدوري دون فوز.

صدر الصورة، Nott'm Forest Twitter التعليق على الصورة، رفض النيجيري تايوو أونيي الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق(ليفربول)

وأضاف كراوتش، في حديثه عبر بي تي سبورت :"يؤمن فورست بما يفعله، الأندية تقيل المدربين، ولكن إدارة نوتنغهام فورست أظهرت إيمانا في كوبر، ونتيجة اليوم هي نتيجة هذا القرار".

"ممتن دائما لليفربول"

ولتزداد جروح ليفربول ألما، جاء هدف الفوز عبر تايوو أونيي، أحد لاعبيه السابقين، الذي لم يحتفل بأحد أكبر أهداف مسيرته احتراما لناديه السابق.

وقال مهاجم نيجيريا، الذي انضم إلى فورست مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في يونيو(حزيران) من فريق يونيون برلين الألماني: "التسجيل ضد ليفربول هو يوم لن أنساه أبدا. سأكون دائما ممتنا لليفربول لاستكشافي من نيجيريا".