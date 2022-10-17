الكرة الذهبية: كريم بنزيمة يفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، بنزيمة على خطى زيدان

توج هداف ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، كريم بنزيمة، بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لعام 2022، متقدما على لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب السنغالي، ساديو ماني.

وحصل البلجيكي كيفين دي برويني على المركز الثالث تلاه البولندي ليفاندوفسكي بينما حل النجم المصري محمد صلاح خامسا.

وقد سجل بنزيمة 44 هدفا في 46 مباراة لفريقه ريال مدريد وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني في الموسم 2021-2022.

وتناوب ليونيل ميسي (7 مرات) وكريستيانو رونالدو (5مرات) على الفوز بالكرة الذهبية 12 مرة خلال السنوات الـ13 الأخيرة.

واحتفظت لاعبة المنتخب الإسباني، أليكسيا بوتياس، بالجائزة التي تمنح لأحسن لاعبة في العالم، متقدمة على لاعبة المنتخب الانجليزي وفريق أرسنال، بيث ميد.

وحصل بطل الدوري الانجليزي، فريق مانشستر سيتي، الذي ضم 6 مرشحين للكرة الذهبية، على جائزة فريق العام، متقدما على ليفربول.

وتمنح جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم بناء على أدائه خلال الموسم.

وفاز ماني، الذي حل ثانيا بعد بنزيمة، بجائزة سقراط، التي تمنح للاعب الذي يساهم في مشاريع إنسانية وخيرية.

أول لاعب في المنتخب الفرنسي منذ 1998

وأصبح بنزيمة أول لاعب في المنتخب الفرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ أن فاز بها زين الدين زيدان في عام 1998. وقد حضر زيدان الحفل وسلم الكرة الذهبية لبنزيمة.

وكان بنزيمة الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذا الموسم بفارق كبير، فقد سجل 44 هدفا، بينها ثلاثية خلال 17 دقيقة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وسجل هدفا خارج ملعبه أمام تشيلسي في ربع النهائي.

وسجل هدفين آخرين في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

ويتوقع أن يؤدي اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، دورا بارزا في صفوف المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم في قطر، التي تنطلق يوم 20 ديسمبر 2022.