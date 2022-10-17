الدوري الإنجليزي الممتاز: جماهير ليفربول "قذفوا غوارديولا بعملات معدنية"

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غوارديولا ولاعبو مان سيتي يحيطون بالحكم أنتوني تايلور قبل أن يراجع هدف فيل فودين على شاشة الملعب

قال بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن أفرادا من جمهور فريق ليفربول ألقوا عليه عملات معدنية، خلال المباراة التي شهدت هزيمة فريقه بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أنفيلد الأحد.

وقال غوارديولا إن الأشياء ألقيت في اتجاهه بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدف لاعبه، فيل فودين، في المباراة التي وضعت نهاية لسجل سيتي الخالي من الهزائم منذ بداية الموسم.

وقال غوارديولا لبي بي سي "حاول الحشد لكنهم لم يلمسوني. ربما في المرة القادمة سيكونون أفضل".

في غضون ذلك، أدان نادي ليفربول الهتافات "البذيئة" التي رددها بعض الجمهور في المباراة.

وقال النادي في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة لسماع هتافات بذيئة تتعلق بمآسي استاد كرة القدم خلال مباراة اليوم على ملعب أنفيلد. كما تم تخريب البهو في القسم البعيد برسومات ذات طبيعة مماثلة".

وأضاف "نحن نعلم تأثير مثل هذا السلوك على الأسر والناجين، وكل المرتبطين بهذه الكوارث".

"نحن نعمل مع السلطات المعنية وسنعمل أيضًا مع نادي مانشستر سيتي، من أجل بذل قصارى جهدنا لضمان إزالة هذه الهتافات من كرة القدم تمامًا".

وفتح ليفربول أيضًا تحقيقًا في إلقاء العملات المعدنية.

وقال متحدث باسم النادي: "نحن على علم بحادث إلقاء أشياء في المنطقة الفنية (التي يوجد فيها المدرب) في مباراة اليوم. هذا سلوك غير مقبول تمامًا ولا يتوافق مع معايير السلوك التي نتوقعها في أنفيلد".

وأضاف المتحدث "سيتم التحقيق في هذا الحادث بشكل كامل باستخدام كاميرات المراقبة وستتم معاقبة من تثبت إدانته، بما في ذلك حظر مدى الحياة من حضور المباريات في ملعب أنفيلد وأمر حظر محتمل من كرة القدم".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يورغن كلوب وبيب غوارديولا يناقشان حادثة على خط التماس، خلال مباراة الأحد على ملعب أنفيلد

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها "تعمل عن كثب" مع كلا الناديين للتحقيق في الحوادث في أنفيلد.

وجاء في بيان للشرطة "علمنا بحدوث سلوك عدواني خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وتم رش رسومات مسيئة في القسم البعيد (من الملعب)".

"لن يتم التسامح مع مثل هذا السلوك، ونحن نعمل مع كلا الناديين لتحديد وتقديم أي شخص تثبت مسؤوليته عن ارتكاب سلوك عدواني إلى العدالة".

إلغاء الهدف

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كان غوارديولا غاضبًا من أن هدف فودين في الشوط الثاني - والذي كان من شأنه أن يضع فريقه في المقدمة - تم إلغاؤه من قبل حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ إرلينغ هالاند على فابينيو.

وتعليقا على حادث القذف بالعملات، قال مدرب ليفربول يورغن كلوب: "أوه، فظيع. أنا آسف. أعتذر عن ذلك. لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك. لا ينبغي أن يحدث أبدًا، أبدًا".

وحصل ليفربول على النقاط الثلاث بعد تغلب محمد صلاح على إيدرسون حارس سيتي، بتسديدة متقنة قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

وقال غوارديولا "لعبنا مباراة جيدة حقًا، لكن هذه مباراة فيها هوامش جيدة حقًا والأخطاء يترتب عليها عقاب".

"لقد ارتكبنا خطأ ولم نستطع الاعتراف بذلك ولهذا خسرنا المباراة".

"لعبنا من أجل الفوز على ليفربول اليوم، بالتأكيد لعبنا من أجل ذلك. بعد الهزيمة بنتيجة 1-0 صاحت الجماهير لكننا صرخنا أكثر في الملعب".