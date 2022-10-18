كأس العالم 2022: مهاجم ليفربول ديوغو جوتا يغيب عن المونديال بسبب الإصابة في ربلة الساق

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صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، لعب جوتا 8 مباريات مع ليفربول هذا الموسم

لن يلعب مهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، في نهائيات كأس العالم 2022 بسبب إصابته في ربلة الساق، بحسب المدير الفني لليفربول يورغن كلوب.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاما على نقالة في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز فيها ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد يوم الأحد الماضي.

وأشار كلوب إلى أن جوتا سيغيب "لفترة طويلة"، قائلا: "نحن نتحدث عن شهور".

وأضاف المدير الفني الألماني "إنها إصابة خطيرة في عضلة ربلة الساق. إنه خبر محزن للاعب الشاب ولنا وللبرتغال".

وقال: "إنه على ما يرام بشكل مدهش حتى الآن. إنه فتى ذكي بشكل لا يصدق. وأعتقد أنه كان يعرف ذلك عندما أخرجناه من الملعب".

وأضاف: "تحدثنا سويا بعد المباراة وشرح ما حدث إلى حد كبير. أعتقد أنه كان يعلم أنها إصابة خطيرة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على أحلامه في كأس العالم".

وكتب جوتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد ليلة سعيدة على ملعب آنفيلد، انتهت ليلتي بأسوأ طريقة! في اللحظة الأخيرة انهار أحد أحلامي".

وكان جوتا قد غاب عن بداية الموسم بسبب إصابته في أوتار الركبة قبل أن يعود ويشارك كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين ليفربول وإيفرتون في الثالث من سبتمبر/أيلول.