ستيفن جيرارد: من هم المرشحون لخلافته في تدريب أستون فيلا؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترك ستيفين جيرارد فريق أستون فيلا وهو في المركز السابع عشر

يسعى فريق أستون فيلا المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، "البريميير ليغ"، إلى تعيين مدير فني جديد، بعد الاستغناء عن خدمات ستيفن جيرارد.

وتلقى الفريق، الخميس، خسارة جديدة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أمام فريق فولهام.

ويترك جيرارد الفريق، وهو قريب بشكل كبير من دخول منطقة الصراع من أجل تفادي الهبوط، حيث توقف رصيد الفريق عند النقطة التاسعة، من 11 مباراة لعبها في البطولة حتى الآن.

وطالب مشجعوا الفريق برحيل جيرارد، خلال مباراة الفريق أمام فولهام، وغنوا في مقاعد المشجعين، "جيرارد اترك فريقنا، وارحل".

لكن من هم المرشحون لخلافة جيرارد في أستون فيلا؟

ماوريسيو بوتشيتينو

المدرب الأرجنتيني، متاح منذ تمت إقالته من فريق باريس سان جيرمان، قبل نحو 3 أشهر، على الرغم من أنه تمكن من الفوز بعدة ألقاب هي الأولى في تاريخه،مع الفريق الفرنسي.

وقاد بوتشيتينو، البالغ من العمر 50 عاما، توتنهام للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، "الشامبيونز ليغ" عام 2019، قبل الخسارة أمام ليفربول، كما خسر نهائي كأس الرابطة عام 2015، أمام تشيلسي.

أوناي إيمري

كان أوناي إيمري الخيار الأول أمام إدارة نيوكاسل الجديدة، بعد صفقة الاستحواذ على الفريق، من جانب السعودية، وذلك ليحل محل المدير الفني السابق، ستيف بروس.

لكن المدير الفني السابق لأرسنال، والبالغ من العمر 50 عاما، نأي بنفسه عن ذلك.

وقاد إيمري، فيلاريال الإسباني، إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي، عام 2021، قبل أن يصل به في الموسم التالي، إلى الدور قبل النهائي، لدوري الأبطال.

المدير الفني الإسباني، الذي تمكن من الفوز بلقب الدوري الأوروبي، 3 مرات متتالية، مع إشبيلية، تولى تدريب أرسنال، بعد رحيل المدير الفني الأسطوري للفريق، أرسين فينيغر، عام 2018، لكنه غادر الفريق، بعد نحو عام ونصف.

مايكل بيال

بيال انضم لجيرارد في نادي أستون فيلا قادما من فريق كوينز بارك رانجرز، الاسكتلندي، لكن عاد أدراجه بعد عدة أشهر، وحاول فريق ولفرهامبتون، الحصول على خدمات المدير الفني، الشهر الماضي، بعد إقالة برونو لاغ المدير الفني السابق، لكنه بيال البالغ من العمر 42 عاما رفض قبول تدريب الفريق.

توماس توخيل

أكد المدير الفني الألماني، أنه يستطيع أن ينجز الكثير، مع الفرق الكبرى، بعدما حول فريق تشيلسي، إلى منافس قوي على قمة الدوري الانجليزي الممتاز، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد 6 أشهر فقط من توليه مسؤولية الفريق.

المدير الفني البالغ من العمر 49 عاما كان له رصيد قوي مع بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وهناك تقارير تحدثت عن رفضه عرضين من أندية االدوري الانجليزي الممتاز ، بعدما ترك تشيلسي.

شين ديش

المدير الفني البالغ من العمر 51 عاما لم يرتبط بأي فريق منذ تركه لفريق بيرنلي، قبل نحو 6 أشهر، لكنه أقنع الكثيرين بإمكانياته، التدريبية خلال فترة قيادته للفريق والتي استمرت نحو 10 سنوات.

توماس فرانك

قاد فرانك فريق برينتفورد إلى الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الأولى في التاريخ، وحصل على المركز الثالث عشر في الموسم الأول، وهو انجاز جيد مع الفريق