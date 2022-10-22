كريستيانو رونالدو: مدرب مانشستر يونايتد يلوح بتوقيع عقوبات على النجم البرتغالي

سايمون ستون

بي بي سي رياضة

قبل 5 دقيقة

التعليق على الصورة، إريك تِن هاغ

قال مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تن هاغ، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "يجب أن يواجه عواقب" بعد أن رفض المشاركة كبديل أمام توتنهام يوم الأربعاء، حسبما أكد المدرب.

وغادر رونالدو، البالغ من العمر37 عاما، ملعب أولد ترافورد قبل انتهاء وقت المباراة، إذ ترك مقاعد البدلاء وسار في النفق المؤدي لغرف الملابس في الدقيقة 89 من المباراة التي شهدت فوز يونايتد بنتيجة 2-0.

لقد تم استبعاده من مباراة السبت مع تشيلسي، وهو يتدرب بمفرده.

وردا على سؤال مباشر عما إذا كان رونالدو رفض الاستمرار كبديل، قال تين هاغ "نعم".

وسبق لتين هاغ أن حذر اللاعب الدولي البرتغالي بشأن سلوكه في الصيف الماضي، عندما غادر ملعب أولد ترافورد مبكرًا بعد استبداله في الشوط الأول، في مباراة ودية مع فريق "رايو فايكانو" الإسباني قبل الموسم. لكن هذه المرة شعر أنه يجب أن يتخذ إجراء.

وقال تين هاغ: "أنا المدير، أنا مسؤول عن ثقافة (الفريق) هنا. يجب أن أضع المعايير والقيم ويجب أن أتحكم فيها. نحن في فريق".

وأضاف "بعد حادث فريق رايو فايكانو، قلت إن ذلك غير مقبول، لكن لم يكن الأمر متعلقا به فقط. في المرة الثانية يجب أن تكون هناك عواقب. هذا ما حدث".

"سوف نفتقده ( أمام تشيلسي السبت)، هذه خسارة لنا وللفريق، لكن أعتقد أن ذلك مهم لسلوك وعقلية المجموعة والآن علينا التركيز على تشيلسي - هذا هو الأهم."

وفي وقت سابق من هذا الشهر دافع تين هاغ عن نفسه ضد اتهامات قائد يونايتد السابق، روي كين، بأنه لا يحترم رونالدو من خلال عدم إشراكه في المباراة التي شهدت هزيمة ثقيلة للفريق من مانشستر سيتي، وقال هاغ إن هذا القرار جاء احترامًا للاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

صدر الصورة، Getty Images

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وقال تين هاغ إنه عندما تحدث إلى نادي يونايتد بشأن خلافته لـ "أولي غونار سولشاير" كمدرب، أوضح لهم المعايير التي يطلبها من لاعب

ومن المفهوم أن إدارة يونايتد تدعم مدرب أياكس السابق بنسبة 100 في المئة.

وقال هاغ "للحصول على أعلى ثقافة رياضية ولتحديد أعلى المعايير، علينا أن نعيشها. هذا ما نقوم به في الوقت الراهن. إنه ليس شيئًا يمكنك بناؤه في غضون أسبوعين. إنه يستغرق وقتًا".

وأضاف "كريستيانو حقق الكثير في مسيرته المهنية. إنه رائع للغاية. لكن عليه أن يدرك أن الحكم عليه يتم من خلال الطريقة التي يتصرف بها اليوم - فالأمر لا يتعلق بالعمر أو السمعة."

ينوي تين هاغ السماح لرونالدو بالعودة إلى الفريق يوم الأحد، عندما تبدأ الاستعدادات لمباراة في الدوري الأوروبي ضد فريق "شيريف تيراسبول" من دولة مولدوفا.

وينتهي عقد رونالدو في نهاية الموسم، لكن من الممكن أن يغادر في فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني إذا تلقي عرضا مناسبا.

وتتعرض تصرفات رونالدو لانتقادات واسعة، حيث وصفها اللاعب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج الرياضية، غاري لينيكر، بأنها "غير مقبولة" بينما قال حارس مرمى يونايتد السابق، بيتر شمايكل، إن هذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها بخيبة أمل في اللاعب.

وقال رونالدو، الخميس، إن "الحماسة التلقائية التي صاحبت الموقف" كانت وراء تصرفه لكنه لم يعتذر.

سجل رونالدو هدفًا واحدًا فقط في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأظهر أيضًا استيائه من استبداله في المباراة التي شهدت التعادل السلبي على أرضه يوم الأحد مع نيوكاسل.

ويخوض يونايتد مباراة السبت في ملعب ستامفورد بريدج، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي في المركز الخامس، وقال تين هاغ إن لاعبيه لا يجب أن يتشتت انتباههم بسبب دراما هذا الأسبوع.

وقال: "إنه جزء من اللعب في أفضل (دوري لـ ) كرة القدم".