الدوري الإنجليزي الممتاز: غوارديولا يشيد بتحسن أداء فريق مانشستر يونايتد

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قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن مانشستر يونايتد في طريقه للعودة للمنافسة على قمة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوج يونايتد بلقب البطولة منذ عام 2013، بينما كان آخر لقب للفريق بشكل عام قبل 5 سنوات.

لكن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة منذ خسارته قبل 6 أسابيع أمام مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ويقول غوارديولا إنه يرى تطورا في مستوى الفريق، تحت إدارة مديره الفني إريك تين هاغ.

وقال غوارديولا "لدي شعور بأن يونايتد في طريقه للعودة لمستواه". وأضاف "أخيرا يونايتد يعود، لقد رأيت ذلك مساء الخميس- أثناء مباراة يونايتد وشريف تيراسبول - وكذلك أمام تشيلسي، خاصة خلال الشوط الأول".

وواصل غوارديولا، "لقد قلت إنه تعجبني رؤية يونايتد، في الوقت الحالي، وسوف تكون هناك فرق كثيرة مثل يونايتد، تقاتل بشراسة، من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن أجل اللقب".

كما امتدح غوارديولا فريق نيوكاسل، قائلا "لقد شاهدتهم أمام توتنهام وتكفل مدافعو الفريق، باللعب أمام كين، وسون، دون مشاكل".

إرهاق شديد

ويعتقد غوارديولا أن فريقه لا يمتلك ضمانات بالفوز بكل سهولة.

وقد كان ذلك واضحا في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام برايتون، الأسبوع الماضي، في مباراة شهدت تسجيل هالاند هدفين.

وكانت المباراة صعبة مع أن الجميع توقعوا قبل المباراة أنها ستكون سهلة.

وقال غوارديولا "لقد رأيت اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، بعد مباراة برايتون، وقد كانوا مرهقين بشدة".