شانتيل كاميرون أول بطلة ملاكمة بريطانية للوزن الخفيف بلا منازع في سلسلة الأبطال في أبو ظبي

بوبي جاكسون

بي بي سي سبورت

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لم تهزم شانتيل كاميرون في 17 مباراة

أصبحت البريطانية شانتيل كاميرون، أول بطلة ملاكمة بلا منازع للوزن الخفبف، بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا مكاسكيل، بقرار بإجماع الحكام في أبو ظبي.

وقامت كاميرون بعمل سهل أمام الأمريكية مكاسكيل في ملعب الاتحاد، لتصبح بطلة الوزن الخفيف بلا منازع.

وحكم الحكام الثلاثة لصالح البريطانية مع بطاقتين تحمل النقاط 96-94 وبطاقة 97-93.

وقالت كاميرون، 31 عاما، لمحطة دازن الرياضية: "لدي ثقة في فريقي لذلك كنت أعرف أنني سأفوز". وأضافت: "كنت أعلم أنني الملاكمة الأفضل ولكن من الصعب أن لا تواجه تحدٍ".

ومكاسكيل هي بطلة وزن الوسط بلا منازع، إلا أنها قررت أن تنافس في فئة أقل، بحثاً عن المزيد من المجد، لكنها عانت أمام كاميرون.

وطالبت كاميرون لاعبة نورثامبتون، التي وسعت سجلها الخالي من الهزيمة إلى 17 نزالا، بنزال ثانٍ مع مكاسكيل البالغة من العمر 38 عاماً، في فئة وزن الوسط، حيث تتطلع إلى أن تصبح بطلة بلا منازع في فئتين.

وقالت كاميرون: "لقد كانت أقوى خصم واجهته في حياتي".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

كاميرون تقدم عرضاً أنيقاً

وبدت كاميرون واثقة من نفسها طوال أسبوع الاستعداد للنزال، ولم تظهر أي رهبة أثناء الدخول إلى الحلبة لخوض نزال رئيسي بالنسبة لها ويمكن أن يوصف بنزال العمر.

ولم يتغير سلوكها بعد أن رن جرس الجولة الأولى، حيث تمسكت السيدة الإنجليزية بصرامة بخطة لعبها واستخدمت ضربة بالكوع لضبط الإيقاع قبل المتابعة بمجموعات من الحركات المؤثرة.

وفازت كاميرون في أربع جولات في البداية بشكل مريح، قبل أن تبدأ مكاسكيل باستعادة توازنها.

ومع ذلك، فإن مكاسكيل، التي ذاقت طعم الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرتها المهنية (التي تضمنت 15 نزالا) ، لم تكن قادرة على تغيير الزخم لصالحها.

وأعادت كاميرون تأكيد هيمنتها في الجولات الأخيرة، لتضيف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية ومنظمة الملاكمة العالمية الشاغرة إلى أحزمة المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة التي تحملها.

وعززت كاميرون، بطلة الوزن الخفيف السابقة في مسابقة منظمة الملاكمة الدولية، أداءها مرة أخرى في الجولتين التاسعة والعاشرة ودخلت كل جولة منهما أولاً وتأكدت من أن تكون لها الكلمة الأخيرة في النهاية.

باريت كان أقل حظاً

لم يحظ زميلها البريطاني زلفا باريت بالنجاح نفسه في محاولته للفوز بلقب وزن الريشة في وقت سابق من الليل، حيث خسر بالضربة القاضية الفنية أمام الملاكم الطاجيكي شافكاتجون رحيموف في الجولة التاسعة.

وبدأ باريت، 29 عاماً، بداية رائعة وأسقط رحيموف في الجولة الرابعة بأقصى سرعة، لكن أسلوبه المليء بالحيوية أثبت أنه سبب سقوطه مع دخول المسابقة في مراحلها الأخيرة.

وأصبح رحيموف، 28 عاماً، أول شخص يفوز بلقب عالمي للملاكمة في الإمارة ضمن فعاليات سلسلة الأبطال، حيث بدأ باريت يتعب وبدأت الفجوات في دفاعاته تتسع.

وحسم النزال في الجولة التاسعة عندما لم يتمكن باريت من الاستناد على ساقه اليمنى وأمعن رحيموف في مهاجمته.

بيفول"الأفضل في العالم" لم يهزم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديمتري بيفول

واختتمت الليلة بفوز الملاكم ديمتري بيفول بإجماع الحكام بعد نجاحه في الدفاع عن لقبه في الوزن الخفيف في مسابقة رابطة الملاكمة العالمية ضد غيلبرتو راميريز.

وأعقب هذا الانتصار فوز بيفول أيضا على شاؤول "كانيلو" ألفاريز، وبدا بيفول مرة أخرى أكثر تفوقا على خصمه واتفق جميع الحكام الثلاثة على ذلك، حيث منحه اثنان نتيجة 117-111 والثالث 118-110.

وتمتع الروسي، 31 عاماً، بصعود سريع إلى القمة وفاز في جميع نزالاته الـ 21 مع 11 انتصاراً بالضربة القاضية.