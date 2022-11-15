كأس العالم 2022: وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يقول إنه سيسافر إلى قطر

جيمس غريغوري

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزير الخارجية البريطاني يقول إنه سيحضر المونديال للمساعدة في ضمان "أمان" المشجعين البريطانيين

قال وزير خارجية المملكة المتحدة إنه سيسافر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكد جيمس كليفرلي أنه سيذهب إلى البطولة بصفته الحكومية، للمساعدة في ضمان بقاء المشجعين البريطانيين المسافرين "بأمان".

لكنه واجه الاثنين انتقادات لأنه كان قد طلب من المشجعين المثليين جنسيا عدم الاحتجاج، والامتثال للقوانين المحلية أثناء وجودهم في قطر.

والمثلية الجنسية غير قانونية في قطر، لأنها تعتبر غير أخلاقية بموجب الشريعة الإسلامية.

ويمكن أن يُعاقب أي شخص يتبين مشاركته في نشاط جنسي مثلي في قطر، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

هناك أيضاً مخاوف بشأن آلاف العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت البلاد قبل 12 عاما بشكل مثير للجدل باستضافة كأس العالم 2022.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وقال زعيم حزب العمال المعارض، السير كير ستارمر، إنه ووزراء حزبه، في حكومة الظل، سيقاطعون البطولة، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق المثليين وحقوق النساء والعمال الذين فقدوا حياتهم.

لكن كليفرلي أخبر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم يوم الاثنين، أنه سيذهب إلى قطر، مضيفاً أنه سيتحدث إلى السلطات الأمنية هناك لضمان بقاء المشجعين البريطانيين "بأمان".

وقال إنه زار البلاد في الفترة السابقة وأخبر المسؤولين القطريين بالأهمية التي تبديها المملكة المتحدة لضرورة "احترام المشجعين المثليين".

وتقول قطر إن جميع المشجعين سيتم الترحيب بهم في كأس العالم "من دون تمييز"، لكن تم حث حكومة المملكة المتحدة على تغيير نصائح السفر للبلاد لتحذير جماهير المثليين من المخاطر.

وتشير نصائح وزارة الخارجية الحالية إلى أن "أي علاقة حميمة بين الأشخاص في الأماكن العامة يمكن اعتبارها مسيئة، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو النية" لكن التوجيهات لا تتضمن تحذيرات محددة تتعلق بالسلامة بشأن الوضع القانوني للمثلية الجنسية في قطر.

وأخبر كليفرلي اللجنة بأنه سيوصي المشجعين المثليين بعدم الاحتجاج والتظاهر أثناء وجودهم في قطر.

وقال "عندما يسافر البريطانيون إلى الخارج، يجب عليهم احترام قوانين البلد المضيف".

وأضاف: "بصدق، سؤالي هو، بالنسبة للمشجعين المثليين الذين يرغبون في الذهاب لمشاهدة كرة القدم، ما هي النصيحة الواقعية التي يجب أن أقدمها بخلاف النصيحة التي أعتقد أنها ستحافظ على سلامتهم؟".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية من قبل ليز تروس واحتفظ بمنصبه تحت قيادة ريشي سوناك

ووصف نائب حزب العمال، كريس براينت، تعليقات كليفرلي بأنها "صفعة على الوجه" بالنسبة للجماهير المثليين.

وقال للجنة: "لا أعتقد أنه كان ينبغي حتى منح كأس العالم لقطر، لأن العمال قُتلوا في بناء المباني والمهاجرون وعوملوا معاملة مروعة، والرجال المثليون يوقفون بانتظام من قبل ضباط الشرطة ثم يُرسلون إلى السجن، خاصة إذا كنت مسلماً في قطر يمكنك أن تواجه عقوبة الإعدام".

وأضاف: "لا أعتقد أن أياً من ذلك يجب أن يحدث، لكن بعد ذلك تخرج وتقول إن على المثليين احترام قطر، فهذا يبدو وكأنه صفعة على وجههم".