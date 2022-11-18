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(ملعب خليفة الدولي)
تستضيف قطر في الفترة 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر 2022 فعاليات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.
تابعوا معنا مباريات هذه البطولة ونتائجها أولا بأول.
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|قطر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|الإكوادور
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|السنغال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|هولندا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|إنجلترا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|إيران
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|الولايات المتحدة الأمريكية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ويلز
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|الأرجنتين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|السعودية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|المكسيك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|بولندا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|فرنسا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|أستراليا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|الدنمارك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|تونس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|إسبانيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|كوستا ريكا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ألمانيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|اليابان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|بلجيكا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|كندا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|المغرب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|كرواتيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|البرازيل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|صربيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|سويسرا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|الكاميرون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|البلد
|ل لعب
|ف فوز
|خ خسارة
|ت تعادل
|ف . أ فارق الأهداف
|ن النقاط
|البرتغال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|غانا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|أوروغواي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|كوريا الجنوبية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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