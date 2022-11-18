كأس العالم 2022 - متابعة حية للمباريات والنتائج

تستضيف قطر في الفترة 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر 2022 فعاليات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

تابعوا معنا مباريات هذه البطولة ونتائجها أولا بأول.

بطولة كأس العالم 2022

مرحلة الإقصاء

  • دور الـ 16
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الثانية
      -
      الأول في المجموعة الأولى ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب خليفة الدولي)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الرابعة
      -
      الأول في المجموعة الثالثة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب احمد بن علي)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الثالثة
      -
      الأول في المجموعة الرابعة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب الثمامة)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الأولى
      -
      الأول في المجموعة الثانية ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب البيت)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة السادسة
      -
      الأول في المجموعة الخامسة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب الجنوب)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الثامنة
      -
      الأول في المجموعة السابعة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب 974 (راس ابو عبود))
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة الخامسة
      -
      الأول في المجموعة السادسة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب المدينة التعليمية)
    • ليس رقمًا الثاني في المجموعة السابعة
      -
      الأول في المجموعة الثامنة ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب لوسيل)
  • المباريات ربع النهائية
    • ليس رقمًا الفائز في المجموعة 7 - الثاني في المجموعة 8
      -
      الفائز في المجموعة 5 - الثاني في المجموعة 6 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب المدينة التعليمية)
    • ليس رقمًا الفائز في المجموعة 3 - الثاني في المجموعة 4
      -
      الفائز في المجموعة 1 - الثاني في المجموعة 2 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب لوسيل)
    • ليس رقمًا الفائز في المجموعة 8 - الثاني في المجموعة 7
      -
      الفائز في المجموعة 6 - الثاني في المجموعة 5 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب الثمامة)
    • ليس رقمًا الفائز في المجموعة 4 - الثاني في المجموعة 3
      -
      الفائز في المجموعة 2 - الثاني في المجموعة 1 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب البيت)
  • المباريات شبه النهائية
    • ليس رقمًا الفائز ربع النهائي 2
      -
      الفائز ربع النهائي 1 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب لوسيل)
    • ليس رقمًا الفائز ربع النهائي 4
      -
      الفائز ربع النهائي 3 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب البيت)
  • مباراة المركز الثالث
    • ليس رقمًا الخاسر في نصف النهائي 2
      -
      الهاسر في نصف النهائي 1 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب خليفة الدولي)
  • المباراة النهائية
    • ليس رقمًا الفائز في نصف النهائي 2
      -
      الفائز في نصف النهائي 1 ليس رقمًا
      ليس رقمًا
      -
      ليس رقمًا
      (ضربات جزاء)
      (ملعب لوسيل)

مرحلة المجموعات

    • المجموعة 1

      المجموعة 1
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      قطر 0 0 0 0 0 0
      الإكوادور 0 0 0 0 0 0
      السنغال 0 0 0 0 0 0
      هولندا 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا الإكوادور
        -
        قطر ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)
      • ليس رقمًا هولندا
        -
        السنغال ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا السنغال
        -
        قطر ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا الإكوادور
        -
        هولندا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)
      • ليس رقمًا السنغال
        -
        الإكوادور ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)
      • ليس رقمًا قطر
        -
        هولندا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)

    • المجموعة 2

      المجموعة 2
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      إنجلترا 0 0 0 0 0 0
      إيران 0 0 0 0 0 0
      الولايات المتحدة الأمريكية 0 0 0 0 0 0
      ويلز 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا إيران
        -
        إنجلترا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)
      • ليس رقمًا ويلز
        -
        الولايات المتحدة الأمريكية ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
      • ليس رقمًا إيران
        -
        ويلز ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
      • ليس رقمًا الولايات المتحدة الأمريكية
        -
        إنجلترا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)
      • ليس رقمًا الولايات المتحدة الأمريكية
        -
        إيران ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا إنجلترا
        -
        ويلز ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
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    • المجموعة 3

      المجموعة 3
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      الأرجنتين 0 0 0 0 0 0
      السعودية 0 0 0 0 0 0
      المكسيك 0 0 0 0 0 0
      بولندا 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا السعودية
        -
        الأرجنتين ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)
      • ليس رقمًا بولندا
        -
        المكسيك ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))
      • ليس رقمًا السعودية
        -
        بولندا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
      • ليس رقمًا المكسيك
        -
        الأرجنتين ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)
      • ليس رقمًا الأرجنتين
        -
        بولندا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))
      • ليس رقمًا المكسيك
        -
        السعودية ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)

    • المجموعة 4

      المجموعة 4
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      فرنسا 0 0 0 0 0 0
      أستراليا 0 0 0 0 0 0
      الدنمارك 0 0 0 0 0 0
      تونس 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا تونس
        -
        الدنمارك ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
      • ليس رقمًا أستراليا
        -
        فرنسا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا أستراليا
        -
        تونس ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا الدنمارك
        -
        فرنسا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))
      • ليس رقمًا الدنمارك
        -
        أستراليا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا فرنسا
        -
        تونس ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
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    • المجموعة 5

      المجموعة 5
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      إسبانيا 0 0 0 0 0 0
      كوستا ريكا 0 0 0 0 0 0
      ألمانيا 0 0 0 0 0 0
      اليابان 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا اليابان
        -
        ألمانيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)
      • ليس رقمًا كوستا ريكا
        -
        إسبانيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا كوستا ريكا
        -
        اليابان ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
      • ليس رقمًا ألمانيا
        -
        إسبانيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)
      • ليس رقمًا ألمانيا
        -
        كوستا ريكا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)
      • ليس رقمًا إسبانيا
        -
        اليابان ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)

    • المجموعة 6

      المجموعة 6
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      بلجيكا 0 0 0 0 0 0
      كندا 0 0 0 0 0 0
      المغرب 0 0 0 0 0 0
      كرواتيا 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا كرواتيا
        -
        المغرب ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب البيت)
      • ليس رقمًا كندا
        -
        بلجيكا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
      • ليس رقمًا المغرب
        -
        بلجيكا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا كندا
        -
        كرواتيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب خليفة الدولي)
      • ليس رقمًا المغرب
        -
        كندا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الثمامة)
      • ليس رقمًا بلجيكا
        -
        كرواتيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب احمد بن علي)
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    • المجموعة 7

      المجموعة 7
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      البرازيل 0 0 0 0 0 0
      صربيا 0 0 0 0 0 0
      سويسرا 0 0 0 0 0 0
      الكاميرون 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا الكاميرون
        -
        سويسرا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا صربيا
        -
        البرازيل ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)
      • ليس رقمًا صربيا
        -
        الكاميرون ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا سويسرا
        -
        البرازيل ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))
      • ليس رقمًا البرازيل
        -
        الكاميرون ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)
      • ليس رقمًا سويسرا
        -
        صربيا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))

    • المجموعة 8

      المجموعة 8
      البلد لعب فوز خسارة تعادل فارق الأهداف النقاط
      البرتغال 0 0 0 0 0 0
      غانا 0 0 0 0 0 0
      أوروغواي 0 0 0 0 0 0
      كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0
      • ليس رقمًا كوريا الجنوبية
        -
        أوروغواي ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
      • ليس رقمًا غانا
        -
        البرتغال ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب 974 (راس ابو عبود))
      • ليس رقمًا غانا
        -
        كوريا الجنوبية ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
      • ليس رقمًا أوروغواي
        -
        البرتغال ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب لوسيل)
      • ليس رقمًا أوروغواي
        -
        غانا ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب الجنوب)
      • ليس رقمًا البرتغال
        -
        كوريا الجنوبية ليس رقمًا
        ليس رقمًا
        -
        ليس رقمًا
        (ضربات جزاء)
        (ملعب المدينة التعليمية)
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