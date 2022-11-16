كرة القدم النسائية: الكرات والأحذية المصممة للرجال تسبب أضرارا للاعبات

فيليبا روكسبي

مراسلة شؤون الصحة

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتجات كرة القدم التي تلائم احتياجات النساء قليلة بحسب صحيفة "سبورت إنجنيرينغ"

ألقى علماء الرياضة الضوء على نقص معدات كرة القدم المخصصة للنساء، وأشاروا إلى أن الأحذية والكرات المصممة للرجال، قد تزيد من خطر تعرضهن للإصابة.

وتثير الإصابات بالرباط الصليبي أو في رباط الركبة لدى النساء، مخاوفاً على مستوى لاعبات النخبة.

وبالرغم من إحراز بعض التقدم، يقول الباحثون إنه لم تستثمر أي من الشركات الكبيرة لصنع الأحذية في تصميم يناسب النساء بعد.

وتصاعدت شهرة وشعبية كرة قدم النساء في بريطانيا منذ فوز إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2022.

وأفادت إحدى الصحف أنّ معظم المنتجات لا تزال في أغلبها مصممة لكرة قدم الرجال، ولم يظهر أي اهتمام يذكر بمتطلبات لعبة السيدات.

كسور ناتجة عن الإجهاد

كتبت مجموعة من الباحثين في مجال الرياضة والتمارين، بالتعاون مع أطباء وموظفين يعملون في ميدان كرة قدم النساء من بينهم اللاعبة الإنجليزية لِيا ويليامسون، في صحيفة "سبورت إنجنيرينغ"، عن الحاجة للمزيد من المعدات والتكنولوجيا المصممة وفق احتياجات النساء وشكل أجسادهن.

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فعلى سبيل المثال، لا تأخذ صناعة أحذية كرة القدم في الاعتبار، واقع أن أقدام النساء وكعوبهن تتكون بشكل مختلف.

ويتسبب ارتداء أحذية مصممة للرجال، ببثور وكسور بسبب الإجهاد لدى لاعبات النخبة.

تتحرك وتجري النساء بطريقة مختلفة عن الرجال، ولا يزال طول الأزرار المثبتة في الحذاء، مصمم ليلائم حركة الرجال.

وتقول المؤلفة والمحاضرة في إعادة التأهيل الرياضي، كات أوكهولهم كرايغر من جامعة سانت ماري في تويكنهام، إن هذا يزيد من احتمال أن يعلق حذاء المرأة في سطح أرضية الملعب وأن يتسبب بإصابة.

وأَضافت قائلة إن النساء قد يلعبن "على أسطح أرضية غير متساوية، بسبب أن فريقا من الرجال في لعب في اليوم السابق على نفس الملعب".

ووردت تقارير بشأن تطوير العديد من المصانع كبيرة، لأحذية خاصة بالنساء لتكون جاهزة في كأس العالم 2023.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعرب علماء عن الحاجة إلى إجراء مزد من البحوث حول الأضرار الناتجة عن ضرب الكرة بالرأس لدى النساء

ويقول الاستشاري الدكتور كريغ روزنبلوم، إن إصابات الركبة في الرباط الصليبي الأمامي هي "أكثر شيوعاً بمرتين على الأقل بين لاعبات كرة القدم النخبة، مقارنة بلاعبي كرة القدم الذكور". الأمر الذي يضع "عبئا كبيرا" على اللاعبات و الأندية.

يحتاج معظم لاعبي النخبة في كرة القدم في إلى ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر للتعافي من الإصابة - لكن بالنسبة للاعبات، عادة ما يحتاج الأمر 10 أشهر.

ويضيف الدكتور روزنبلوم: "عادةً ما تكون فرق كرة القدم النسائية النخبوية أقل عدداً من فرق الذكور، لذا يتسبب غياب اللاعبات لفترة أطول له، بتأثير كبير على توفر اللاعبات".

سروايل داكنة اللون

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى الحاجة لتصميم حمالات صدر وحجاب وسراويل رياضية مريحة وعملية.

وتحولت بعض الفرق ومنها مانشستر سيتي إلى اعتماد سراويل قصيرة داكنة اللون خاصة بالنساء، بسبب القلق من رؤية التسرب في فترة الدورة الشهرية لدى النساء.

وأعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي عن رغبته بأن تحصل اللاعبات على دعم كامل بهذا الشأن، وعن إدراج أي ملاحظات من جانب النساء، في تصميم الملابس لاحقاً.

ويقول الباحثون إن الأدوات التكنولوجية، مثل الأجهزة التي تراعي الصحة والدورات الشهرية، يجب أن تكون مصممة بشكل أفضل للنساء.

ودعوا إلى إجراء المزيد من البحوث حول خطر تعرض اللاعبات النساء لارتجاج في الدماغ بسبب ضرب الكرة بالرأس.

وتقول كرايغر إن "هناك مستوى أعلى من الصدمات الدقيقة في المادة البيضاء داخل أدمغة النساء".

وتضيف أن هذا "لم يظهر في حالة كرة القدم للرجال - لذا قد يكون هناك سبب طبي لتغيير الكرة".