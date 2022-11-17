كريستيانو رونالدو: بيرس مورغان يقول إن اللاعب "راض" عن المقابلة التلفزيونية

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المشجعون غاضبون من تصريحات رونالدو

قال المذيع التلفزيوني، بيرس مورغان، إن كريستيانو رونالدو، راض تماما، عما أثارته المقابلة النارية، التي أجراها معه من ردود فعل.

وكانت ردود فعل المشجعين غاضبة على تصريح رونالدو بأنه يشعر بخيانة النادي له.

ولكن مورغان قال إنه تحدث مع اللاعب الأربعاء، بعد بث جزء من المقابلة، ولمس ارتياحا من النجم البرتغالي.

وأضاف: "كان يعرف ما الذي كان يريد قوله، والطريقة التي كان يريدها، وكان يعرف كيف ستكون ردود الفعل".

وفي تصريح لبي بي سي أوضح مذيع قناة توك تيفي، الذي يعتبر رونالدو صديقا له، أن رونالدو "لا يفعل شيئا دون التفكير مليا في الأمر. وقد فكر كثيرا في هذه المقابلة".

"الدعم سيأتي"

وأثناء الحديث التلفزيوني، قال رونالدو إنه لا يحترم مدربه الحالي، إيريك تانهاغ. وانتقد زميليه السابقين في مانشستر يونايتد، وين روني وغاري نيفيل. ولم تسلم من انتقاده العائلة المالكة للنادي.

وعبر المشجعون في مانشستر يونايتد عن استيائهم من تصريحات مهاجم فريقهم، ورفض بعضهم عودته إلى النادي.

واتهموه بتدمير إرثه الكروي في النادي. ويعتقد بعضهم أن الهدف من المقابلة التلفزيونية هو ضمان خروجه من النادي، بعدما لم تصله أي عروض في فترة الصيف.

ولكن بيرس مورغان يرى أنه سيجد الكثير من المساندة، بعدما يشاهد الناس المقابلة كاملة.

"أسوأ عام في حياة رونالدو"

وذكر المذيع، الذي كان رئيس تحرير في صحف التابلويد، إنه أنشأ علاقة صداقة مع رونالدو مع مرور السنين.

وأشار إلى أنه شعر بأن رونالدو متذمر جدا، و"اتصل بي أخيرا، قائلا إنه يريد مقابلة كبيرة".

وأضاف "أراد أن يعيد الأمور إلى نصابها، لأنه كان طوال العام هو من يتلقى الضربات، وكمية هائلة من الانتقادات".

ويتحدث رونالدو عن الكثير من المشاكل في النادي، ولكن في حياته الخاصة أيضا، بعدما أعلن هو وجورجيا رودريغيز عن وفاة طفلهما العام الماضي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيرس مورغان قال إنه أنشأ صداقة مع رونالدو عبر السنين

"لذلك أعتقد أنه كان أسوأ عام بالنسبة لرونالدو في حياته العملية والخاصة".

وأضاف: "أراد رونالدو أن يتحدث عن الأمور كما يراها، لأن الكثير مما قيل وكتب عنه هراء".

ويقول مروغان عن رونالدو إنه "صريح جدا بشأن الأخطاء التي ارتكبها، ولن يفعلها لو عاد به الزمن إلى الوراء".

وعبر عن إعجابه بالنجم البرتغالي "لشجاعته الأدبية"، ويعتقد أنه "قد لا يعود إلى مانشستر يونايتد".

ولكنه يقول: "لن أتفاجأ إذا هو أدى مباريات رائعة في نهائيات كأس العالم، وانتهى به الأمر متعاقدا مع فريق كبير آخر".

اللاعبون الشباب يملكون أموالا طائلة

ويرى رونالدو، وفق كلامه مع بيرس مورغان، أن اللاعبين الشباب لا يجتهدون في العمل بالقدر الذي كان عليه اللاعبون من جيله.

"من الواضح أن هذا لا يحدث في مانشستر يونايتد. فاللاعبون الشباب لديهم أموال طائلة، ولا يبذلون ما يكفي من الجهد".

"فهم لا يسعون إلى التعلم من لاعب مثل رونالدو، والمفروض أنهم يدقون بابه كل يوم من أجل اكتساب ما جعله أفضل من لعب الكرة في التاريخ".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في جزء من المقابلة يقول رونالدو إنه لا يحترم مدربه إيريك تانهاغ

"أعتقد أنها العجرفة والتساهل".

"وهذا ما يفسر لماذا أصبح مانشستر يونايتد فريقا رديئا".

"شخصية مختلفة"

وفي إحدى مقالته التي تعود إلى 2008، وصف بيرس مورغان رونالدو بأنه "طفل مدلل".

ويقول أنه غير رأيه في اللاعب، بعدما عرفه عن قرب.