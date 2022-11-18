كأس العالم 2022: كيف يتعامل المجتمع القطري المحافظ مع مجتمع الميم؟

مراد بطل الشيشاني

بي بي سي - الدوحة

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تستضيف قطر بطولة كأس العالم التي ستجري بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر

على جنبات الكورنيش في العاصمة القطرية، الدوحة، تجد تجمعات كثيرة لمحبي كرة القدم. العد التنازلي لأول بطولة لكأس للعالم في دولة عربية مسلمة.

ما وراء حال الفرح في وجوه المشجعين، والمقيمين، والمواطنين القطريين، هناك الكثير من التحديات.

ابتداءً، ستستقبل الدولة الخليجية هذه، في كأس العالم، ما يعادل عدد سكانها المليونين.

بالإضافة إلى السؤال التنظيمي، فإن هذا يتضمن مجيء ثقافات متعددة مختلفة وأسئلة عن تعامل قطر مع ملفات عدة كحقوق العمال، وما قد يمس قضايا تتعلق بجوهر الثقافة المحلية في البلاد.

رغم التطور العمراني الذي تشهده قطر، واحتياطات الغاز والنفط التي ترفد الدولة بعائدات ضخمة، فإن التمسك بالتقاليد لدى المجتمع القطري، متجذر رغم تحول البلاد من النظام المشيخي إلى الدولة بمفهومها المعاصر، مطلع سبعينيات القرن الماضي.

التعليق على الصورة، يتمسك القطريون بتقاليدهم الثقافية والاجتماعية الموروثة ويكيفون كثيراً منها مع أسلوب الحياة العصري.

"السلفية"

يقع مسجد محمد بن عبد الوهاب، مؤسس الدعوة السلفية في الجزيرة العربية، في وسط العاصمة الدوحة. نمطه المعماري من الخارج، مبني على غرار المباني التقليدية القديمة في السعودية، التي تعبر عن عدم جواز تزيين المساجد لدى المذهب السلفي.

بني المسجد عام 2011، واعتبر رمزا للتوجه السلفي لدى قطاعات داخل المجتمع القطري.

لطالما أعتبرت السلفية جوابا على تحدي التحديث، خاصة في بلد يعاني سكانه من أزمة هوية واضحة، فنسبة القطريين في بلادهم تقدر بنحو الـ 10% فقط.

والسؤال كيف سيتعامل هذا المجتمع المحافظ مع قضايا يثيرها كأس العالم من قبيل حقوق المثليين والنساء وشرب الكحول، في الأماكن العامة، وغيرها.

التعليق على الصورة، يثار تساؤل حول الكيفية التي سيتعامل بها المجتمع القطري المحافظ مع قضايا من قبيل حقوق المثليين والنساء وشرب الكحول في الأماكن العامة

مجتمع الميم

استطاعت بي بي سي التواصل، مع أحد المثليين القطرييين، لفهم الضغوط التي يتعرضون لها.

وافق عزيز، وهو اسم مستعار، على الحديث إلينا، شريطة إخفاء هويته، وقال: "ليست المشكلة في قطر أن تكون مثليا، بل أن تعبر عن هويتك الجنسية، ولذا يمكن أن تتعرض لاعتداء شفوي وحتى جسدي، إن ما عبرت عن ذلك".

وأضاف أن السلطات لن تنصفه اذا ما أشتكى لها في حال تعرض لإعتداء ما.

سألنا عزيز عما يعتقد أنه سبب الضغط هذا عليه، السلطة الدينية، أم الاجتماعية، أم السياسية؟ وقد أجاب: "إنهم يستخدمون الدين لتبرير الكراهية ضدنا، لكنهم ليسوا متدينين. هناك الكثير من السلوكيات التي تتعارض مع الدين لدينا مثل بيع الخمور في قطر، لكن الناس ليسوا غاضيين من ذلك مثلا".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مثليون يتظاهرون في مدينة زوريخ السويسرية احتجاجا على "حرمان" المثليين من الحقوق في قطر.

"لا جواب"

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

محاولات الحصول على إجابات من القطريين، لا سيما من السلفيين منهم لم تنجح.

بيد أن السلطات صدّرت الأمريكي من أصول أفريقية، سليمان باه، ويعمل مسؤولا للتواصل والمشاركة المجتمعية في ذو المنارتين (جامع المدينة التعليمية في قطر التابعة لمؤسسة قطر)، للإجابة على تساؤلاتنا.

لكن باه لم يجب عن تساؤلاتنا، وقال عن وجود المثليين في قطر: "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. أنا لم ألتق مثليا في السنوات السبع الماضية من مجيء إلى هنا ... ولذا لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال".

وكانت الإجابة ذاتها حين سألناه، عن سبب هذا التعامل مع مجتمع الميم في قطر.

""""استشراق """" و """"عنصرية """"

المثليون القطريون، ممن تحدثت بي بي سي معهم (بشرط إخفاء هوياتهم)، أبدوا وبشكل مفارق عدم رضاهم إلى حد ما عن الحملات الغربية، فيما يتعلق بحقوقهم عشية كأس العالم.

وأعتبر بعض هؤلاء أن هذا تعبيرا عن نظرة استعلائية غربية، عدا عن أنها ستؤثر سلبا عليهم.

يقول عزيز: "مثل هذه الحملات، ستنعكس سلبا ضدنا وتزاد الكراهية، ولن يسمع لك أحد حتى لو اشتكينا".

وكان ملفتا للنظر، أن بعض الطلاب، من غير المثليين، ممن تحدثنا إليهم في واحدة من الجامعات الغربية الكبرى التي تستضيفها قطر، ومن العائلات المتنفذة في البلاد، أبدوا اعتراضهم على ما وصفوه بالنزعة الاستشراقية في تعامل الصحافة الغربية مع استضافة قطر لكأس العالم.

تقول مريم آل ثاني، الطالبة في سنتها الثانية في جامعة جورجتاون - الدوحة: "للأسف بعض التغطيات الصحفية الغربية طابعها استشراقي"، وأضافت: "من السهل القول بأن قطر ليست دولة مثالية، لكن أين هي الدولة المثالية؟".

وتقول آل ثاني: "وبالتالي حين تغطي هذا الحدث بنفس استشراقي، فإنك لا تقدم صحافة حقيقية، وبالتالي سيقال لك، هذه عنصرية، وهي كذلك".

يبدو أن التيار السلفي، في قطر يبتعد عن الدخول في القضايا الحساسة التي تثيرها استضافة هذه البطولة، خاصة بحكم العلاقة الخاصة لهم مع السلطة السياسية، ولكن في المقابل، يلاحظ أن الشبان في قطر، بغض النظرعن توجهاتهم الجنسية، والفكرية، يتحفظون على ما يعتبرونه وصاية على مجتمعاتهم.