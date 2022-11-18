رونالدو: مانشستر يونايتيد سيتخذ الإجراءات المناسبة بحق اللاعب

قبل 18 دقيقة

التعليق على الصورة، عاد رونالدو لمانشستر يونايتيد عام 2021

تعهد نادي مانشستر يونايتيد باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق كريستيانو رونالدو، بعد المقابلة المتلفزة، التي أجراها قبل أيام وقال فيها إنه "تعرض للخيانة من قبل النادي".

وكان النجم البرتغاليقد قال إنه "لا يكن أي نوع من الاحترام" للمدير الفني للنادي، إريك تين هاغ، وإنه يتعرض للإبعاد الإجباري من أولد ترافورد.

وقال بيان للنادي "مانشستر يونايتيد بدأ هذا الصباح، الإجراءات المناسبة، ردا على تصريحات كريستيانو رونالدو، خلال المقابلة الأخيرة".

وأضاف البيان "النادي لن يعلق أكثر من ذلك، حتى "تصل العملية إلى القرار المناسب".

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وأصبح مستقبل النجم البرتغالي مع النادي موضع شك بعد المقابلة الطويلة التي أجراها مع بيرس مورغان.

سيبدأ رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، وقائد منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم في قطر، مبارياته في المجموعة الثامنة، أمام غانا، الخميس المقبل.

ولم يشارك رونالدو مع مانشستر يونايتيد لأسباب غير معلنة، منذ مباراة الفريق أمام أستون فيلا، والتي خسرها 3-1، في السادس من الشهر الجاري.

وخرج رونالدو من قائمة الفريق أمام تشيلسي الشهر الماضي، بعدما استبعده تين هاغ، كرد فعل على رفض رونالدو الدخول كبديل في مباراة فريقه السابقة، أمام توتنهام.

ويقبع مانشستر يونايتيد في المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميير ليغ.

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"الحل الوحيد الآن هو الرحيل"

تحليل سايمون ستون

بي بي سي الرياضية

انتظر مانشستر يونايتيد ليشاهد المقابلة التي أجراها رونالدو بالكامل، والآن بدأ الرد.

ويرفض النادي تحديد ماهية "الإجراءات المناسبة" التي أعلن اتخاذها بحق اللاعب، لكن إلغاء عقد اللاعب، أو مقاضاته، تبدو أبرز الخيارات المتاحة.

ويبقى الفريق متحدا في دعم المدير الفني، تين هاغ، الذي تعرض للعديد من انتقادات رونالدو. وأبرز هذه الانتقادات أن تين هاغ، حاول إشراكه في نهاية مباراة الفريق أمام توتنهام، ليثبت وجهة نظره فقط، مضيفا أنه لا يكن أي احترام للمدير الفني الهولندي.

وعبر النادي أيضا عن كبريائه والعاملين فيه، الذين تعرضوا للانتقاد من جانب رونالدو.

ويبدو من غير المقبول أن يشارك رونالدو مرة أخرى مع الفريق تحت قيادة تين هاغ. لذا لا يبدو أن هناك أي مخرج سوى رحيل اللاعب.

لكن هذا الأمر لا يبدو سهلا. فرونالدو هو اللاعب الذي يحصل على أعلى راتب في البريميير ليغ. ولا بد أن عقده يحوى الكثير من الشروط الجزائية.

لكن النادي تعهد باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. ولا يرغب في تحمل أعباء الأمر أكثر مما ينبغي.

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كيف بدأت أزمة رونالدو؟

لقد كان الأسبوع الماضي شائكا جدا بالنسبة لرونالدو، ومانشستر يونايتيد أيضا.

بدا الأمر كنوع من الدراما منذ بدأ الترويج المكثف لمقابلة رونالدو مع بيرس مورغان، حيث تم بث أجزاء من المقابلة على مدار الأسبوع بأكمله.

وهذه أبرز التعليقات ذات الصلة بالأزمة: