كأس العالم 2022: غاري لينيكر في قطر لـ "تغطية" البطولة المثيرة للجدل "وليس دعمها"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال غاري لينيكر إن كأس العالم في قطر 2022 تبدو "مختلفة للغاية" عن نهائيات كأس العالم السابقة

قال غاري لينيكر، أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية ومقدم برامج رياضية شهير، إنه موجود في قطر "لتغطية" بطولة كأس العالم "وليس دعمها"، وسيناقش القضايا المتعلقة بالبطولة "المثيرة للجدل" على الهواء.

وتعرضت قطر، الدولة المضيفة للبطولة، لانتقادات بسبب تجريم قانونها المثلية الجنسية، وسجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة العمال المهاجرين.

وقال لينيكر إن هناك "شعورا بالغثيان" يحيط بالبطولة.

وأضاف: "هذه مهمتنا أن نأتي وننقل للناس في وطننا ما يحصل ونأمل أن نفعل ذلك بطريقة عادلة".

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وفي حديثه إلى دان روان، محرر شؤون الرياضة في بي بي سي، قال لينيكر مقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي" إن: "هناك قضايا شائكة مهمة تتعلق بنسخة كأس العالم هذه، من الواضح أنها تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما حدث خلال بناء الملاعب وحقوق العمال ورهاب المثلية الجنسية وأشياء مختلفة".

وأضاف: "أنا معتاد على ذلك لأنني قضيت معظم حياتي في التحضير لكأس العالم وأنا أتحدث عن قضايا أخرى غير كرة القدم، ولكن عندما تبدأ اللعبة، (كرة القدم)، تميل إلى التوقف عن الحديث عن الأشياء الأخرى. ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الغسل الرياضي. ولذلك عليك أن تكون حذراً".

واتُهمت قطر بالغسل الرياضي- وهو مصطلح يُطرح عند استخدام دولة ما للرياضة بهدف تحسين سمعتها وتقديم صورة إيجابية عنها، لكن منظمي كأس العالم وعدوا بالانفتاح والشمول.

وفي إشارة إلى الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم قبل نهائيات كأس العالم 2018، أضاف لينيكر، قائد منتخب إنجلترا السابق: "شعرت بأننا تعرضنا للغسل الرياضي في روسيا. لا أعتقد أن العالم اتخذ موقفاً بشأن ما حدث في شبه جزيرة القرم، وأنا أشرك أنفسنا في ذلك".

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وأضاف: "ما إذا كان هذا سيُحدث أي تغيير هنا، أعتقد أنه لن يفعل، لكني أعتقد أنه من المهم التحدث عن مختلف القضايا الحاصلة، وكذلك عن كرة القدم".

ووصل لينيكر، الذي كان هدافاً في كأس العالم في المكسيك عام 1986، إلى قطر يوم الجمعة. وقال إنه يشعر بأنه شيء "شبه سريالي" مع انطلاق كأس العالم على بعد يومين فقط، مضيفاً أن الأمر "مختلف للغاية" عن النسخ السابقة من البطولة.

وتم التخطيط لاحتجاجات سلمية من قبل بعض اللاعبين، في حين أن هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي وغاريث بيل، نجم فريق ويلز، وثمانية قادة آخرين من الفرق الأوروبية سيرتدون شارات "حب واحد" (One Love) للترويج للتنوع والاندماج في بلد مسلم يُجرم قانونه المثلية الجنسية.

لكن لينيكر يقول إن اللاعبين في كأس العالم "لا يمكنهم الفوز" سواء اختاروا التحدث ضد قطر أم لا.

وأشار الى أنه يوجد "توازن دقيق بين الغسل الرياضي ومحاولة إحداث التغيير. سنطرح القضايا المطروحة ولكن هل سيُحدث هذا فرقًا حقًا؟".

وأضاف: "لا يتم سؤالنا ولا يُسأل لاعبو كرة القدم عن مكان كأس العالم. لا يمكن للاعبي كرة القدم الفوز أبداً، إذا تحدثت واتخذت موقفاً، يقول لك الناس اهتم بكرة القدم".

وتابع: "إذا لم تقل أي شيء، فسيقولون لماذا لا تتحدث؟ ونحن لا نشعر بذلك دائماً في الرياضات الأخرى".

"نقص الوعي الذاتي"

فازت قطر في عام 2010 بسباق استضاف كأس العالم 2022، وهو قرار وصفه لينيكر بأنه" يتعذر فهمه".

وواجه قرار منح كأس العالم 2018 و 2022 لروسيا وقطر على التوالي اتهامات بالفساد على نطاق واسع، حيث بدأ تحقيقان من قبل المدعين السويسريين ووزارة العدل الأمريكية في عام 2015.

ولطالما نفت كل من قطر وروسيا ارتكاب أي مخالفات، وتم تبرئة كليهما من خلال تحقيق الفيفا الخاص في عام 2017.

ويقول رئيس الفيفا آنذاك، سيب بلاتر، الآن إن منح كأس العالم لقطر كان "خطأ".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كتب الفيفا إلى جميع الدول المتنافسة البالغ عددها 32 دولة يخبرهم فيها "بالتركيز الآن على كرة القدم".

وقال لينيكر: "قول هذا افتقر حقيقة للوعي الذاتي من الفيفا".

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وأضاف: "معظم الأشخاص الذين شاركوا في قرار إحضار كأس العالم الى هنا في السجن أو طُردوا من الفيفا أو تم تغريمهم أو حظرهم، نعلم جميعاً ذلك. نحن عالقون الآن ولكن أعتقد أننا سنحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأمر".

وتابع: "لقد جاء ذلك بتكلفة ما كان يجب أن ندفعها. يخطر ببالي ذلك عندما نتكلم عن الأمر ونطرح المشكلات، وسنفعل ذلك على التلفزيون".