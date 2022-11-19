كأس العالم 2022: رئيس الفيفا يتهم الغرب بالنفاق بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تولى إنفانتينو رئاسة الفيفا في فبراير/ شباط عام 2016

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ "النفاق" في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر عشية انطلاق بطولة كأس العالم.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، تحدث إنفانتينو لمدة ساعة تقريبًا وقدم دفاعًا متحمسا عن قطر والبطولة.

وقد طغت قضايا عدة متعلقة بقطر على الحدث، بما في ذلك وفيات العمال المهاجرين ومعاملة المثليين جنسيا.

افتتح إنفانتينو بالقول: "اليوم لدي مشاعر قوية. اليوم أشعر أني قطري، أشعر أني عربي، أشعر بأني أفريقي، أشعر بأني مثلي الجنس، أشعر أني معوق، أشعر أني عامل مهاجر".

وتنطلق البطولة الأحد بلقاء الدولة المضيفة، قطر، مع الإكوادور على ملعب البيت في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وفي فبراير/ شباط عام 2021، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في بناء المنشآت التي شيدتها قطر لاستضافة كأس العالم.

وتعتمد هذه الحصيلة على الأرقام التي قدمتها سفارات تلك الدول في قطر.