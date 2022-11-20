كأس العالم 2022: مهاجم فرنسا كريم بنزيما يغيب عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات.

وفاز بنزيما بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أن ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقال متحدث باسم المنتخب الفرنسي إنه عانى من مشكلة في الفخذ ولن يتمكن من المشاركة في البطولة.

وأضاف أن "الفريق بأكمله يشارك كريم حزنه ويتمنى له الشفاء العاجل".

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ "الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع".

وتأتي فرنسا في المجموعة الرابعة وتلعب مباراياتها مع أستراليا في 22 والدنمارك في 26 وتونس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأمام المدير الفني ديدييه ديشان حتى يوم الإثنين لتسمية بديل، فإصابة بنزيما البالغ من العمر 34 عاما والذي سجل 37 هدفا في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، ضربة أخرى لحامل اللقب.

وبات المنتخب الفرنسي الآن بدون لاعبي خط الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، بينما يحاول مدافع مانشستر يونايتد رافاييل فاران أن يكون جاهزا للعب بعد أن غاب عن مبارياته الخمس الماضية مع ناديه.

واستبعد كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيغ الأربعاء من البطولة بعد أن غادر التدريبات، واستدعى راندال كولو مواني لاعب أينتراخت فرانكفورت كبديل.

ومهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال هو أحد الخيارات المحتملة التي يمكن أن تأتي بدلا من بنزيما، الذي كان يعاني من مشكلة في الفخذ منذ أكتوبر/تشرين أول.

ولعب نجم ريال مدريد أقل من نصف ساعة في مباريات ناديه الست الماضية.

وخضع لفحوصات طبية بعد مغادرته التدريبات مصابا يوم السبت، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في جلسة تدريبية كاملة منذ أن اجتمعت تشكيلة المنتخب لكأس العالم الأسبوع الماضي.

وقال ديشان "أنا حزين للغاية لكريم الذي جعل كأس العالم هدفا رئيسيا".