كأس العالم 2022: الدورة الأكثر إثارة للجدل والانتقادات في تاريخ البطولة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قميص الأرجنتين هو الأكثر شعبية وانتشارا بين المشجعين في قطر

بعد 12 سنة من التساؤلات، والانتقادات، والتكهنات، أخيرا تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الأحد.

وهذه هي الدورة الأولى من المسابقة التي تُقام في دولة مسلمة في الشرق الأوسط، مما يجعلها محاطة بالكثير من الجدل في عدد من القضايا منذ الإعلان عن استضافة الدوحة للبطولة.

وتواجه قطر الإكوادور في المباراة الافتتاحية ثم يشهد اليوم التالي لقاءات في إطار نفس المجموعة؛ منها مباراة إنجلترا وإيران التي تقام قبل أن تواجه ويلز الولايات المتحدة.

والبطولة أيضا هي الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المسابقة، إذ أثارت عدة قضايا الجدل بين الكثيرين في قطاعات عدة، لا القطاع الرياضي فقط، وهو ما دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إلى مطالبة اللاعبين في المسابقة "بالتركيز على كرة القدم" فقط.

تلقي بي بي سي سبورت الضوء على أبرز نقاط الخلاف، وعوامل الإثارة التي تتصاعد على أرض قطر، وما هي الدولة المرشحة للفوز بكأس العالم.

ما هي أبرز القضايا الجدلية؟

كانت تلك الدورة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم ولا تزال محاصرة بالكثير من الانتقادات منذ إعلان استضافة قطر لكأس العالم 2022 عام 2010.

وتفوقت قطر على كوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، والولايات المتحدة في 2010 لتقبل الفيفا طلب الدوحة تنظيم البطولة. لكن ذلك جاء وسط مزاعم فساد شابت عملية الاختيار، والتي تنفيها قطر منذ سنوات.

ودخلت قطر التاريخ الكروي من أوسع أبوابه كونها الدولة المضيفة لأكثر دورات نهائيات كأس العالم جدلا بعد أن نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا أشار إلى وفاة 6500 من العمالة الأجنبية أثناء بناء وتجهيز الملاعب والمرافق الرياضية في قطر استعدادا للبطولة.

يعتمد الرقم على الأرقام التي قدمتها سفارات الدول التي ينتمي إليها العمال في قطر.

وأكدت الدوحة من جانبها أن تلك المزاعم مضللة وقالت إن الوفيات المسجلة ليست جميعها لأشخاص يعملون في مشاريع متعلقة بكأس العالم.

وقالت الحكومة إن سجلات الحوادث تظهر أن هناك 37 حالة وفاة بين العمال في مواقع بناء ملاعب كأس العالم بين عامي 2014 و 2020، ثلاثة منها فقط كانت "مرتبطة بالعمل".

وهناك أيضا أزمة مجتمع الميم، إذ تتبع قطر الشريعة الإسلامية التي تحرم المثلية الجنسية. وقالت منظمات تعمل بالتعاون مع الفيفا في هذه البطولة إن قطر تحرز "تقدما بطيئا" في هذا الملف علاوة على استمرار وجود "مشكلات تثير القلق" في هذا الشأن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اتهم رئيس الفيفا إنفانتينو الغرب "بالتفاق" بسبب التقارير الصادرة عن حقوق الإنسان في قطر

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وطالبت منظمات برايد المدافعة عن حقوق مجتمع الميم الحانات والأماكن العامة بمقاطعة مباريات كأس العالم وعدم عرض المباريات.

وتوالت الدعوات للاعبين على استخدام نفوذهم للتحدث عن القضايا الجدلية في البلد الخليجي، لكن مدافع الإنجليزي كونور كودي قال: "لسنا سياسيين، ولن نكون".

كما أعلنت الجهات المنظمة قبل يومين فقط من انطلاق البطولة منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كرة القدم الثمانية التي تشهد مباريات كأس العالم 2022، وذلك بعد تغيير في سياسة الفيفا.

لكن هناك بعض الأماكن التي تم تخصيصها لبيع الكحول لجماهير كرة القدم رغم حظر قطر لتتداول هذا النوع من المشروبات.

يُضاف إلى النقاط المثيرة للجدل أن هذه الدورة ستمتد على مدار 29 يوما فقط، مما يجعلها الفترة الأقصر على الإطلاق للمسابقة منذ كأس العالم 1978 في الأرجنتين. وهذا يعني أن المنظمين اضطروا إلى جدولة أربع مباريات في معظم الأيام خلال مراحل المجموعات ولا يوجد وقت يفصل بين المجموعات ومراحل خروج المغلوب، مع بدء آخر 16 مباراة في اليوم التالي لانتهاء دور المجموعات.

سيب بلات، الرئيس السابق للفيفا والرجل الذي أعلن عن منح البطولة لقطر في 2010، قال الأسبوع الماضي إن القرار كان "خطأ".

لكن في اليوم السابق للبطولة، اتهم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الغرب بـ "النفاق" في تغطيته لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمته في مؤتمر صحفي في الدوحة، تحدث إنفانتينو لمدة ساعة تقريبًا دفاعًا عن قطر والبطولة.

كيف ستكون التجربة بالنسبة للمشجعين؟

تتوقع قطر، التي يبلغ عدد سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة، أن تشهد تدفقاً إجمالياً يصل إلى 1.2 مليون زائر من جميع أنحاء العالم خلال الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قالت الفيفا إنه تم بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة للبطولة، وتصدرت الدولة المضيفة قائمة البلدان التي لديها أكبر عدد من التذاكر بنسبة 37٪ من المبيعات.

وأنفقت قطر مليارات على تحديث بنيتها التحتية، والطرق مزدحمة بالفعل بالسكان المحليين ويتوقع أن يقود المشجعون من المملكة العربية السعودية ودول الخليج المجاورة سياراتهم عبر الحدود. يمكن رؤية رحلات حافلات اتحاد الكرة المكوكية وهي تسير صعودًا وهبوطًا في الشوارع.

وغالبًا ما تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية هناك، ولهذا تم نقل البطولة لأول مرة إلى فصل الشتاء، الذي تتمتع خلاله هذه المنطقة بحرارة معتدلة نسبيا تصل إلى 32 درجة خلال النهار و 22 درجة مئوية في المساء.

وهذا يعني أن الدوريات الأوروبية قد توقفت في منتصف الموسم، حيث تقام المباراة الافتتاحية بعد أسبوع واحد فقط من آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فولهام ومانشستر يونايتد.

وساد الهدوء عربات المترو في وقت مبكر من الأسبوع ولكن كان هناك ازدحام حقيقي يومي الجمعة والسبت، أيام عطلة نهاية الأسبوع في قطر. وتظل التساؤلات قائمة حول كيفية تعامل النظام مع وصول عشرات الآلاف من المشجعين لكل لعبة من المباريات الـ 64.

وهناك فرصة كبيرة وسط كل هذا الجدل أن تكون تجربة جمهور كرة القدم الذين توجهوا لمشاهدة كأس العالم في قطر "مضنية"، وفقا لتصريحات بعض الجماهير.

من سيفوز بكأس العالم؟

البرازيل هو الفريق الأوفر حظا للفوز باللقب، وفقا لموقع أوبتا الإحصائي وتأتي الأرجنتين في الترتيب الثاني استنادا إلى وصولها إلى النهائيات بعد 36 مباراة دون هزيمة كما أن هناك توقعات بأن فرنسا ستحتفظ بالكأس .