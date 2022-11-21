كأس العالم 2022: كريستيانو رونالدو يستبعد أن تؤثر الأزمة مع مانشستر يونايتد على أداء البرتغال

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مؤتمر صحفي لكريستيانو رونالدو في قطر على هامش بطولة كأس العالم 2022

قال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه يتكلم "حينما يريد"، وإن خلافه مع مانشستر يونايتد لن "يهز" منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم.

ويدرس مانشستر يونايتد الخيارات القانونية، بينما يفكر فيه إنهاء مشوار رونالدو مع النادي، وذلك بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل وجه خلالها انتقادات لفريقه الانجليزي.

وقال رونالدو في المقابلة إنه شعر بتعرضه "للخيانة من الفريق"، وأشار إلى أنه لا يكنّ احتراماً للمدرب إريك تان هاغ.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي مفاجئ يوم الاثنين: "في حياتي، التوقيت الأفضل هو دائما توقيتي".

وأضاف كابتن منتخب البرتغال قائلا: "ليس علي أن أفكر في ما يفكر فيه الآخرون. أتكلم حينما أريد. اللاعبون يعرفونني جيدا منذ سنوات عديدة، ويعرفون أي نوع من الأشخاص أكون".

وقال رونالدو: "إنها مجموعة طموحة … لذا، أنا متأكد أنها (المقابلة) لن تهزّ التركيز أو تصرف الانتباه في غرفة الملابس".

وسيقود رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، فريق البرتغال في أولى مباريات مجموعته ضد غانا الثلاثاء.

ويتبقى ما يزيد عن 7 أشهر لانتهاء عقده البالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في أولد ترافورد، لكن يمكن ليونايتد أن ينهي عقد المهاجم قبل ذلك، الأمر الذي يجعله حراً في التوقيع مع نادٍ آخر عند فتح باب الانتقالات في كانون الثاني/يناير.

ولم يلعب كريستيانو منذ أن شارك مع يونايتد في هزيمتهم 3-1 أمام أستون فيلا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب مرض غير محدد، لكنه قال إنه يشعر بأنه في حالة جيدة استعدادا لبطولة كأس العالم الخامسة التي يشارك فيها.

وقال رونالدو: "أشعر بحالة جيدة جدا، تعافيت وأتدرب جيدا ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "أشعر أن لدى فريق البرتغال إمكانات مذهلة. أعتقد أننا نستطيع الفوز بالتأكيد، لكننا بحاجة إلى التركيز في المباراة القادمة. لذلك، التركيز الآن في (مباراة) غانا، نحقق فوزا وننطلق من هناك".