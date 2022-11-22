كأس العالم 2022: السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مونديال قطر

22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 12:20 GMT آخر تحديث قبل 30 دقيقة

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حققت السعودية انتصارا تاريخيا على الأرجنتين في مونديال قطر.

وفاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد للأرجنتين، وذلك في مباراتهما الأولى ببطولة كأس العالم.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في بداية الشوط الأول، إذ افتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة عن طريق ضربة جزاء.

وتمكن المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الأول في بداية الشوط الثاني (الدقيقة 48) عن طريق اللاعب صالح الشهري، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بعد خمس دقائق.

وحاول بعدها المنتخب الأرجنتيني معادلة النتيجة، لكن فشلت جميع المحاولات أمام تنظيم وتماسك لاعبي المنتخب السعودي.

وتأتي هذه المباراة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

وقدم الفريق السعودي مباراة قوية أمام ميسي وزملائه، وتمكن الدفاع السعودي إلى جانب حارس مرمى فريقهم، من صدّ هجمات الأرجنتين بجدارة.

وألغى الحكم هدفا لميسي وآخر لزميله مارتينيز بسبب التسلل.

كما شهد الشوط الأول خروج اللاعب السعودي سلمان الفراج مصابا.

وتتصدر السعودية حاليا المجموعة، بانتظار نتيجة مباراة بولندا والمكسيك في وقت لاحق اليوم.