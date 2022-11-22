كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، كان آخر ظهور لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في هزيمتهم 3-1 أمام أستون فيلا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني

غادر المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد خلافات قوية مع المدرب إريك تين هاغ.

جاء القرار بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل انتقد فيها اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، النادي وقال إنه "لا يحترم" المدرب إريك تن هاغ.

وذكر كلا الطرفين أن خروج رونالدو جاء "بالتراضي المتبادل من الجانبين".

وجاء في بيان لمانشستر يونايتد: "النادي يشكره على مساهمته الهائلة خلال موسمين في أولد ترافورد".

وتمنى النادي "له ولعائلته التوفيق في المستقبل". وأضاف أن "الجميع في مانشستر يونايتد ما زالوا يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ، والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويحتل فريق يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول لتين هاغ كمدرب، وهو الآن في استراحة الموسم التي تتزامن مع كأس العالم في قطر.

ويلعب رونالدو مع منتخب بلده البرتغال في مونديال قطر، ومن المقرر أن يقودهم في مباراتهم الافتتاحية في المجموعة الثامنة ضد غانا يوم الخميس المقبل.

وتحدث رونالدو لوسائل الإعلام في قطر يوم الاثنين، قائلا إنه سيتحدث وقتما يريد وإن خلافه مع يونايتد لن "يهز" فريق البرتغال في البطولة.

وسجل رونالدو 145 هدفا في 346 مباراة مع يونايتد. وكان قد رحل عن يوفنتوس الإيطالي لينضم مجددا إلى يونايتد، في أغسطس/ آب من عام 2021، وذلك بعد 11 عاما من مغادرته يونايتد للمرة الأولى للانضمام إلى ريال مدريد.

وكان قد تبقى ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر على انتهاء عقد رونالدو مع يونايتد، البالغ قيمته 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. ويجعله رحيله عن النادي حرا للتوقيع مع نادٍ آخر عندما تبدأ فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب بيان صادر عن رونالدو، فإن رحيله جاء "عقب محادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر".

وأضاف "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا. ومع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد".

"أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل".

مقابلة تلفزيوينة مثيرة للجدل

لم يلعب رونالدو مع اليونايتد بسبب مرض غير محدد حسبما أعلن، منذ أن قاد الفريق في هزيمتهم 3-1 أمام أستون فيلا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، قال رونالدو إن خلافه مع يونايتد لن "يهز" فريق البرتغال في كأس العالم في قطر

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

واستبعد رونالدو من اللعب في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي الشهر الماضي من قبل تين هاغ، بعد رفضه المشاركة كبديل أمام توتنهام قبل ذلك بثلاثة أيام.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية بريطانية الأسبوع الماضي، قال رونالدو إنه لم يندم على رفضه اللعب كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة مع توتنهام، لأنه شعر أن تين هاغ قد "استفزه".

وقال إنه شعر "بالخيانة من قبل النادي" وأضاف، جنبًا إلى جنب مع وجهة نظره بشأن تين هاغ، أنه شعر بأنه أُجبر على الخروج من النادي.

وقال رونالدو أيضا إنه لم ير "أي تطور" في النادي، منذ اعتزال المدرب السابق السير أليكس فيرغسون في عام 2013.

ورد يونايتد يوم الجمعة الماضي ببيان، قال فيه إنهم "اتخذوا الخطوات المناسبة" ردا على ذلك.

وقال ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق لبي بي سي سبورت: "من الواضح أن كريستيانو أجرى تلك المقابلة بعقلية أنه لم يكن سعيدًا وأراد الخروج من النادي. لقد أوضح ذلك تمامًا".

"أعتقد أن إريك تن هاغ حصل على ما يريد في هذا الوضع أيضًا. كلا الطرفين سعيد ويمكننا المضي قدمًا".

"المرحلة المقبلة لكريستيانو لا نعرفها. يعتمد ذلك على دوافعه. اللعب في دوري أبطال أوروبا؟ المال؟ مواصلة اللعب في مكان ما في مناخ لطيف؟"