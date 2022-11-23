مانشستر يونايتد: مالكو النادي يفكرون في بيعه بحثا عن بدائل إستراتيجية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، أفرام وجويل غليزر يتوليان إدارة مانشستر يونايتد ويبحثان عن استراتيجية جديدة للاستثمار

كشفت عائلة غليزر، التي تمتلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عزمها بيع النادي في إطار "البحث عن بدائل استراتيجية للاستثمار".

واشترت العائلة الأمريكية يونايتد، مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار) في عام 2005.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من احتجاج جماهير فريق الشياطين الحمر، على استحواذ العائلة على الفريق.

وقال بيان صادر عن النادي إن مجلس الإدارة "سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع، أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة".

وأضاف البيان أن العملية "ستشمل تقييما لعدة مبادرات لتعزيز وضع النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الملعب والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي"، وذلك لتعزيز "النجاح طويل الأمد لفرق النادي من الرجال والسيدات. وفرق الأكاديمية، وتحقيق مصالح الجماهير وحاملي الأسهم الآخرين".

في عام 2012، باعت عائلة غليزر 10 بالمئة من حصتها في النادي من خلال الأسهم، ثم باعت المزيد من الأسهم في السنوات التالية.

وأعلن الرئيسان التنفيذيان ومديرا النادي من عائلة غليزر أفرام وجويل، أن القرار يأتي في إطار "السعي لمواصلة البناء على تاريخ نجاح النادي، وافق مجلس الإدارة على إجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية".

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وأضافا، "سنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا وأن مانشستر يونايتد يعزز فرص النمو الكبيرة المتاحة اليوم وفي المستقبل".

وأكد أفرام وجويل أنه خلال هذه العملية، ستظل العائلة "تركز بشكل كامل على خدمة المصالح المهمة لمشجعينا ومساهمينا وأصحاب المصلحة المختلفين".

وتمتلك عائلة غليزر فريق تامبا باي بوكانيرز، الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، منذ عام 1995، كما اشترى أفرام غليزر فريقا في دوري الكريكيت الجديد في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021.

وتولى جويل وأفرام إدارة شؤون مانشستر يونايتد اليومية بعد إصابة والدهما مالكولم، بجلطة دماغية في أبريل/نيسان 2006. وتوفي الملياردير مالكولم عن عمر يناهز 85 عاما في عام 2014.

وتعمل شركة الاستثمار الأمريكية راين غروب، التي تولت بيع فريق تشيلسي بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني في مايو/آيار، كمستشار مالي حصري لشركة لمانشستر يونايتد.

وشدد البيان الصادر عن النادي أنه "لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن المراجعة التي يتم إجراؤها ستؤدي إلى أي صفقة تشمل الشركة".

وأضاف، "لا ينوي مانشستر يونايتد إصدار إعلانات أخرى بخصوص المراجعة التي تجري حاليا، ما لم يوافق مجلس الإدارة على معاملة معينة أو أي إجراء آخر يتطلب إعلانا رسميا".

التعليق على الصورة، جماهير مانشستر احتجت على ملكية عائلة غليزر للنادي

ولم يفز يونايتد، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالدوري منذ 2013، كما لم يفز بأي لقب أخر منذ تحقيق لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الأوروبية لكرة القدم في 2017.

كانت هناك عدة احتجاجات ضد ملكية عائلة غليزر في السنوات الأخيرة ، وكان هناك احتجاج في مايو/آيار 2021 تسبب في تأجيل مباراة يونايتد في الدوري المحلي ضد ليفربول.

وسار آلاف الجماهير في أغسطس/ آب الماضي إلى أولد ترافورد للتعبير عن احتجاجهم قبل مباراة أمام ليفربول أيضا هذا الموسم.

كان يونايتد جزءا من مشروع دوري السوبر الأوروبي الفاشل الذي انهار بسرعة في أبريل/نيسان 2021. واعتذر جويل غليزر، الرئيس المشارك لمانشستر يونايتد في وقت لاحق عن الاضطرابات التي تسببت فيها.

وقد حضر منذ ذلك الحين منتديات الجماهير في أعقاب احتجاجهم وتعهد بإتاحة الفرصة أمام الجماهير للمشاركة والتعبير عن أرائهم.

وبحسب البيانات الاقتصادية من ترانسفيرماركت، فقد أنفق النادي على شراء اللاعبين 1.36 مليار يورو (1.18 مليار جنيه إسترليني) في ظل عائلة غليزر.

وانتقد قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي غادر مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، عائلة غليزر في مقابلة مثيرة للجدل الأسبوع الماضي، قائلا إنها "لا تهتم بالنادي" من الناحية الرياضية.

وتأتي خطوة بيع يونايتد في ظل إعلان رئيس ليفربول توم ويرنر، عن أن مجموعة فينواي الرياضية "تبحث في بيع" ناديه أيضا.

وذكر تقرير بلومبرغ في أغسطس/آب 2022 أن عائلة غليزر مستعدة لبيع حصة أقلية في مانشستر يونايتد.