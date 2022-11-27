كأس العالم 2022: ألمانيا تخطف تعادلا ثمينا من إسبانيا وتبقي على آمالها

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، المنتخب الألماني رمى بكل ثقله في الهجوم في الدقائق الأخيرة من المباراة

سجل البديل نيكولاس فولكريغ هدف التعادل لمنتخب ألمانيا أمام منتخب إسبانيا ليمنح بلاده أملا ضئيلا في البقاء في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

وتلقت ألمانيا طوق النجاة في المنافسة عندما حقق منتخب كوستاريكا فوزا مفاجئا على اليابان، وإلا كان الألمان خرجوا مبكرا من الدور الأول.

ويحتاج أشبال هانسي فليكس مع ذلك إلى الفوز على كوستاريكا في المباراة الثالثة للمجموعة الخامسة، على أمل ألا يحقق المنتخب الياباني بدوره مفاجأة أمام إسبانيا.

وكاد الإسبان أن يتقدموا بالنتيجة في الشوط الأول عندما سدد داني أولمو كرة قوية تصدى لها الحارس الألماني مانويل نوير بأعجوبة فاصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة ركنية.

وسجل البديل ألفارو موراتا هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 62 من المباراة، مستلما تمريرة من الجانب الأيسر من زميله جوردي ألبا.

ويعدها رمى المنتخب الألماني بكل ثقله في الهجوم، وتتابعت محاولاته لتدارك النتيجة، وتمكن فولكريغ من تسجيل هدف التعادل بتسديدة لا تصد من داخل منطقة الجزاء.

وكاد ليروي ساني في الثواني الأخيرة من المباراة أن يخطف الفوز من منافسه، ولكن الكرة كانت أسرع منه وانتهت إلى ضربة مرمى للمنتخب الإسباني.

وعلى الرغم من الهزيمة المحرجة التي مني بها المنتخب الألماني أمام اليابان، فإنه أثبت مرة أخرى أن المنتخبات الكبرى تملك من القوة الذهنية والنفسية ما يجعلها تنهض بعد التعثر لتدافع عن مجدها وسمعتها.

ويبقى على ألمانيا الفوز أمام كوستاريكا لتأمل في التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم، وقد أثبت اللاعبون الألمان أنهم قادرون على رفع التحديات الكبرى.