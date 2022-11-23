كأس العالم 2022: المغرب يتعادل سلبيا مع كرواتيا

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تعادل المنتخب المغربي سلبيا مع نظيره الكرواتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع المنتخب الكرواتي وبلجيكا وكندا.

ويلتقي منتخبا بلجيكا وكندا ضمن ذات المجموعة في السابعة مساء بتوقيت غرينتش على ملعب أحمد بن علي.

ويشارك المنتخب المغربي للمرة السادسة في بطولة كأس العالم. وهذا هو التعادل السادس لـ"أسود الأطلس" في مشاركتهم في النهائيات، مقابل فوزين وتسع هزائم.

وكان المغرب أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى الدور الثاني في بطولات كأس العالم إذ تأهل إلى دور الـ16 في مونديال المكسيك 1986.