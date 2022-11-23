كأس العالم 2022: مشجعو اليابان ينظفون مدرجات ملعب خليفة بعد الفوز على ألمانيا

قبل 14 دقيقة

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قدم الجمهور الياباني درسا جديدا لمشجعي كرة القدم في العالم، وذلك بعد أن قاموا بتنظيف المدرجات وإزالة كل المخلفات في الأماكن التي تواجدوا بها أثناء مباراة اليابان مع ألمانيا، في ملعب خليفة يوم الأربعاء.

ورغم فوز المنتخب الياباني على نظيره الألماني 2-1، في مفاجأة من العيار الثقيل، إلا أن الفرحة العارمة لم تؤثر على الجماهير وتدفعهم للخروج سريعا للاحتفال في الليل، وأظهروا أخلاقا وعادات متأصلة في الشعب الياباني وهي احترام المكان وتنظيفه قبل المغادرة.

والمعتاد في ملاعب كرة القدم أن المدرجات بعد المباراة تكون مليئة بمخلفات الطعام والأغلفة المستخدمة وأكياس الطعام الفارغة وأكواب الشراب الفارغة، وتترك غالبية الجماهير كل هذا وراءها ليقوم شخص آخر بتنظيفها.

ولكن هذا لا يحدث عندما يتواجد الجمهور الياباني (ساموراى بلو) في المدينة.

فبمجرد مغادرة اللاعبين الملعب بعد الاحتفال مع الجماهير بالفوز الكبير 2-1 على ألمانيا، حاملة لقب كأس العالم أربع مرات، حتى توقفت الجماهير عن الاحتفال وتجمعوا في تنظيم محدد وبدأوا العمل على تنظيف مدرجات ملعب خليفة في قطر.

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ليس هذا بجديد على الجمهور الياباني الذي فعل نفس الشيء في كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، حتى بعد الهزيمة 3-2 أمام بلجيكا في دور 16 والخروج من كأس العالم، وكرروا هذا مرة أخرى أثناء حضور حفل افتتاح كأس العالم ومباراة قطر والإكوادور يوم الأحد الماضي، رغم أن فريقهم لم يشارك فيها.

في اليابان، تعتبر النظافة جزءا من الثقافة ويتم ترسيخها في الشعب منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

في عام 2018، قال سكوت نورث، أستاذ علم الاجتماع في جامعة أوساكا، لبي بي سي إن التنظيم هو طريقة "يُظهر بها اليابانيون فخرهم بأسلوب حياتهم".

وأضاف نورث "التنظيف بعد مباريات كرة القدم هو امتداد للسلوكيات الأساسية التي يتم تدريسها في المدرسة، حيث يقوم الأطفال بتنظيف الفصول الدراسية والممرات".

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وستلعب اليابان مع كوستاريكا في مباراتها المقبلة بالمجموعة الخامسة يوم الأحد، ثم ستقابل إسبانيا يوم الخميس.