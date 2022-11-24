كأس العالم 2022: سويسرا تتغلب على الكاميرون بهدف دون مقابل في المجموعة السابعة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سجل صاحب الأصول الكاميرونية إيمبولو هدف الفوز لمنتخب بلاده سويسرا مطلع الشوط الثاني

استهل منتخب سويسرا مشواره ضمن كأس العالم 2022 في قطر، في المجموعة السابعة، بالفوز على نظيره الكاميروني بهدف دون مقابل، سجله بريل إمبولو، والذي رفض الاحتفال بهدفه نظرا لأصوله الكاميرونية.

ويلعب المنتخبان إلى جوار البرازيل وصربيا، اللذين يلعبان في وقت لاحق الليلة.

وكان المنتخب الكاميروني مسيطرا على مجريات الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني جاء لصالح السويسريين الذي سجلوا هدفهم في الدقيقة السابعة والأربعين، في اللقاء الذي جرى على ملعب الجنوب.

ويقول بات نيفيل، لاعب اسكتلندا السابق لراديو بي بي سي: "في بعض لحظات الشوط الأول شعرت أن الكاميرون متفوقة بعض الشيء، ولكنهم فقدوا طاقتهم مع استمرار اللقاء، سيتعين على الكاميرون أن تفعل شيئا مميزا بشكل لا يصدق من أجل التأهل عن المجموعة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، احتفل لاعبو سويسرا بفوزهم على الكاميرون

ويعد المنتخب الكاميروني من أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولات كأس العالم، وهذه هي المشاركة الثامنة له، وهو أول منتخب أفريقي ينجح في بلوغ دور الثمانية في المحفل الدولي - وهو أيضا إنجاز حققته السنغال وغانا في نسختي 2002 و2010 على التوالي - وكان ذلك في كأس العالم 1990 في إيطاليا.