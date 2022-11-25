كأس العالم 2022: إيران في مواجهة مصيرية أمام ويلز

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مشجعة إيرانية تحمل قيمصا عليه اسم مهسا أميني قبل مباراة إيران أمام ويلز

انطلقت مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2022 بمواجهة مرتقبة بين منتخبي إيران وويلز على ملعب أحمد بن علي.

وخسرت إيران المباراة الأولى أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، وهي أكبر خسارة لها في تاريخ كأس العالم، بينما تعادل منتخب ويلز مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إيران، كارلوس كيروش، عن التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ويلز، والتي شهدت غياب حارس المرمى علي رضا بيرانواند، الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال مباراة إيران أمام إنجلترا.

وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد ضرورة عدم مشاركة بيرانواند في مباراة ويلز، وفقا للبروتوكول المتبع في حال إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ.

وجدد كيروش الثقة في حارس المرمى سيد حسين حسيني، الذي تلقت شباكه ستة أهداف أمام إنجلترا، وأبقى علي رضا بيرانواند على مقاعد البدلاء.

وأجرى كيروش خمسة تغييرات على التشكيلة التي لعبت أمام إنجلترا، أبرزها إقحام سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن على حساب علي رضا جهانبخش لاعب فينورد روتردام.

أما روب بيغ، المدير الفني لمنتخب ويلز، فأجرى تعديلا واحدا على التشكيلة التي لعبت أمام أمريكا، حيث دفع بكيييفر موور مهاجم بورنموث بدلا من دانييل جيمس مهاجم فولهام.

وكان لاعبو منتخب إيران قد امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم مع انجلترا يوم الاثنين الماضي، في خطوة يُعتقد أنها تعبر عن تضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وصمت اللاعبون وظهروا جادين حين عُزف النشيد قبل المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

وارتفعت هتافات الآلاف من المشجعين الإيرانيين في المدرجات مع دوي الموسيقى. ورفع البعض لافتات كتب عليها "امرأة...حياة...حرية".

وقال كارلوس كيروش مدرب إيران إن لاعبيه "أحرار في الاحتجاج".