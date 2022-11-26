كأس العالم 2022: ما الذي تم حظره وكيف كان رد فعل اللاعبين على ذلك؟

جيمي مورلاند

بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

في الوقت الذي تتواصل فيه المباريات، وتستمتع الجماهير بكأس العالم في قطر، هناك جدل دائر حول المواد والأفعال المحظورة، وكيف كان رد فعل المشجعين واللاعبين عليها.

شارات حب واحد

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تُعد هذه الشارة جزءا من حملة لتعزيز التنوع والشمول أطلقها الاتحاد الهولندي لكرة القدم في عام 2020

كانالمقرر أن يضع قادةسبعة فرق مشاركة في المونديال شارة حب واحد OneLove مع علم قوس قزح على شكل قلب، للاحتجاج على قوانين قطر ضد العلاقات المثلية.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قال إن أي لاعب سيرتديها سينال بطاقة صفراء، لذلك قررت الفرق عدم ارتدائها.

وتعتبر "الرسائل أو الشعارات السياسية أو الدينية أو الشخصية" محظورة، وفقا لقواعد الفيفا. وبدلا من ذلك عرضت على قادة تلك الفرق شارة تقول "لا للتمييز".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، غطى اللاعبون الألمان أفواههم وهم يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة

وقد غطى لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال التقاط صورة لهم قبل مباراتهم مع اليابان احتجاجا على منع الشارة.

وخارج الملعب، تم تصوير رئيس وزراء دنماركي سابق، ووزير اتحادي ألماني وأليكس سكوت، المحللة في قناة بي بي سي الرياضية ولاعبة إنجلترا السابقة، وهم يرتدون شارات قوس قزح.

التعليق على الصورة، ارتدت أليكس سكوت المحللة في بي بي سي شارة حب واحد قبل مباراة إنجلترا الافتتاحيةضد إيران

كما قام مراسل تلفزيوني دنماركي أيضا باختبار رد الفعل من خلال ارتداء شارة حب واحد أثناء قيامه بالتغطية، ولكن طلب منه مسؤول قطري خلعها.

البيرة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مازال بإمكان المشجعين الاستمتاع بالكحول في المناطق المخصصة خارج الملاعب

يخضع بيع المشروبات الكحولية لرقابة صارمة في قطر، وكان من المقرر السماح بتقديم الكحول داخل الملاعب حتى غيرت الفيفا فجأة سياستها قبل يومين فقط من انطلاق البطولة.

كان الحظر في اللحظة الأخيرة محرجاً لشركة بادفايزر الأمريكية المنتجة للبيرة وإحدى الرعاة الرئيسين لكأس العالم، والتي لم يتأخر ردها حيث نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حسنا، ذلك محرج"، لكنها حذفت التغريدة لاحقا.

وعلى الرغم من الحظر داخل الملاعب، لا يزال يتم تقديم البيرة في مناطق المشجعين حيث يمكن للناس التجمع لمشاهدة المباريات على شاشة كبيرة.

قبعات قوس قزح

التعليق على الصورة، طلبت حارسة أمن من لورا ماكاليستر قائدة فريق كرة القدم في ويلز سابقا أن تخلع قبعة قوس قزح

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أصبحت القبعة المستديرة التي تحمل ألوان قوس القزح رمز جماهير كرة القدم الويلزية منذ عام 2010.

وأفاد مشجعون من ويلز أنه جرت مصادرت قبعاتهم من قبل المسؤولين في قطر، بما في ذلك لورا ماكاليستر، قائدة فريق ويلز النسائي سابقا، التي قالت إنها شعرت بالخوف عندما طلبت منها حارسة أمن إزالة قبعتها عند دخولها الملعب.

ومع ذلك، قال اتحاد كرة القدم في ويلز (FAW) إن الفيفا طلب من القائمين على دخول الجمهور لملاعب كأس العالم السماح بدخول القبعات والأعلام الملونة بألوان قوس للفترة المتبقية من البطولة.

ويبدو أن بعض الملابس التنكرية تؤدي أيضا إلى إيقاف المشجعين عند البوابة. ويظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشجعين الذين يرتدون أزياء عليها صلبان كبيرة يتم إبعادهم.

وذكرت مجموعة كيك إت آوت Kick it Out المناهضة للتمييز إن بعض أنصار إنجلترا ارتدوا أزياء الفرسان الصليبيين الأمر الذي يُذكر بالحروب الدينية التي شنها المسيحيون ضد المسلمين خلال العصور الوسطى، ونصحتهم بعدم ارتداء هذا النوع من الملابس التنكرية.

خلع الملابس الأخرى

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غالبا ما يخلع المشجعون قمصانهم في ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة

لا يجوز للمشجعين خلع الملابس أو "البقاء في تلك الحالة بما في ذلك عدم ارتداء قميص أو الكشف عن أجزاء حميمة من الجسم"، وفقا لمدونة قواعد السلوك في قطر التي نشرتها الفيفا.

وفي حين أن خلع قميصك قد يكون أمرا معتادا في العديد من ملاعب بريطانيا في لحظات ذروة الدراما الكروية، فقد يتم تغريم المشجعين في قطر إذا أقدموا على ذلك.

كما يُحظر التبول في أي مكان بخلاف دورات المياه، وإلقاء القمامة والتدخين، كما يُحظر استخدام الأبواق والآلات الموسيقية حيث لا يريد المسؤولون تكرار ما حدث عام 2010 عندما أصبحت الفوفوزيلا موسيقى كأس العالم في جنوب إفريقيا.

وتشمل قائمة الممنوعات التي لا يُسمح للمشجعين بإحضارها كميات كبيرة من الورق أو المواد القابلة للنفخ بسبب الخطر الذي تمثله في الملعب.

كلمة "حب"

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، لوائح الفيفا تحظر "عرض الرسائل التجارية"

لن يرتدي لاعبو الفريق البلجيكي قمصانهم التي يلعبون بها خارج أرضهم وتحمل كلمة "حب" مطبوعة على الياقة.

وتقول بلجيكا إن الفيفا أمر الفريق بإزالة الكلمة، لذلك سيرتدون قمصانهم التي يلعبون بها على أرضهم بدلا من ذلك.

ويحتوي القميص على زخارف بألوان قوس قزح، مستوحاة من الألعاب النارية لمهرجان الموسيقى البلجيكي "أرض الغد" Tomorrowland، ويتم دمج شعار المهرجان في حرف "o" من "Love ".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الفيفا رفض القميص ليس بسبب الألوان، التي عادة ما تكون رمزا لدعم حقوق المثليين، ولكن بسبب الارتباط التجاري بالمهرجان الموسيقي "أرض الغد".

كما رفض الفيفا طلب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم التدريب بقمصان كُتب عليها "حقوق الإنسان للجميع".