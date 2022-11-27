كأس العالم قطر 2022: الفيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد اتحاد صربيا لكرة القدم بسبب كوسوفا

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، العَلم المثير للجدل رفعه أيضا مشجعو المنتخب الصربي في المدرجات

شرع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في إجراءات تأديبية ضد اتحاد صربيا لكرة القدم.

تأتي خطوة الفيفا بعد أن قام فريق منتخب صربيا بتعليق عَلم مثير للجدل في غرفته لتبديل الملابس بمونديال كأس العالم المقام حاليا في قطر.

ويصوّر العَلم المذكور كوسوفو ضمن خريطة صربيا، وعليه عبارة تقول "لا تنازُل".

وعلّق المنتخب الصربي العَلم المذكور قبل مباراته مع نظيره البرازيلي في مفتتح مشاركات المنتخبَين في المونديال، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين مقابل لا شيء.

وتحتد التوترات فيما بين الصرب من ناحية والحكومة التي يقودها الألبان في كوسوفو من ناحية أخرى، وسط مخاوف من اشتعال العنف مجددا بعد 23 عاما من انطفاء حرب كوسوفو.

وأعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في عام 2008، لكن صربيا -الحليفة لروسيا- لا تعترف بـكوسوفو دولة مستقلة.

وفي يوم الجمعة، تقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى إلى الفيفا، معترضا على ما وصفه بـ "النبرة الشوفينية" التي تتخذها صربيا.

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وفي بيان له، قال اتحاد كرة القدم في كوسوفو: "هذه المظاهر الشوفينية لا مكان لها في حدث رياضي، ولا حتى في داخل المنشآت حيث يقام أكبر حدث في عالم كرة القدم. وعليه، فإن اتحاد كرة القدم في كوسوفو، باعتباره عضوا مساويا لكل أعضاء الفيفا الآخرين، يطالب هذه المنظمة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أفعال تحرّض على الكراهية بين الشعوب وتتنافى مع القيم الإنسانية".

وأضاف البيان: "ليس مقبولا أن يمرّ هذا الفعل في صمت. وعليه، فإننا وبقوة نطالب الفيفا بالتطبيق الحازم للوائحها ومعاقبة اتحاد صربيا لكرة القدم على هذا الفعل المعادي (لنا) وللقيم التي تدعمها كرة القدم".

وقال وزير الرياضة في كوسوفو، هاجرولا تشيكو، إنه يتوقع "إجراءات ملموسة" من الفيفا ضد رسائل تبعثها صربيا تنطوي على معاني الكراهية والإبادة الجماعية - على حد تعبيره.

وشرع الاتحاد الدولي لكرة القدم في إجراءاته التأديبية ضد صربيا بموجب المادة 11 من قانون الفيفا للانضباط، والمتعلقة بـ"السلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف"، وكذلك بـ"استغلال حدث رياضي للإعلان عن أمور لا تتعلق بالرياضة".

كما يستند الاتحاد الدولي في إجراءاته التأديبية على المادة الرابعة من لوائح بطولة كأس العالم 2022، والتي تتناول مسؤوليات فِرق المنتخبات المشاركة في المونديال.

وانضمت كوسوفو إلى كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، وكذلك إلى الفيفا في عام 2016. لكن وفقا للوائح يويفا، لا يمكن أن يواجه منتخب كوسوفو نظيره الصربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك بسبب التوترات القائمة بين البلدين.

ولم يتأهل منتخب كوسوفو لمونديال كأس العالم الذي تنظمه قطر.

أما المنتخب الصربي، فقد مُني بهزيمة أمام نظيره البرازيلي يوم الخميس بهدفين مقابل لا شيء في مفتتح مشاركة المنتخبين في مونديال كأس العالم.

ومن المقرر للمنتخب الصربي أن يلتقي نظيره الكاميروني يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.