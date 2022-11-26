كأس العالم 2022: هزيمة تونس بهدف واحد أمام أستراليا في المجموعة الرابعة

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جاء الهدف بضربة رأس من ديوك استقرت في زاوية مرمى فريق تونس

فاز منتخب أستراليا لكرة القدم بهدف واحد دون رد على نظيره التونسي، في المباراة التي انتهت قبل قليل ضمن فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة في قطر.

وفي الدقيقة 24 من زمن المباراة تقدمت أستراليا بهدف سجله ميتشيل ديوك.

صدر الصورة، FIFA التعليق على الصورة، ميتشيل ديوك يحتفل بعد تسجيله هدفا في مرمى تونس

وجاء الهدف إثر كرة عرضية مررها عزيز بيهيش، من الجانب الأيسر ليحولها ديوك، برأسه في الزاوية اليسرى لـ أيمن دحمان، حارس تونس.

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات فرنسا، ‌الدنمارك، ‌أستراليا وتونس.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة ضغطا من الفريق التونسي، واحتسب الحكم 6 دقائق إضافية بدلا عن الوقت الضائع لكن فريق نسور قرطاج لم يستطع تعديل النتيجة.

ودخلت تونس مباراتها مع أستراليا بنقطة واحدة بعد تعادلها مع الدنمارك دون أهداف، فيما دخلت أستراليا المباراة دون نقاط بعد خسارتها بأربعة أهداف أمام فرنسا.

وتقام بطولة كأس العالم حاليا في قطر بمشاركة 32 منتخبا، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.