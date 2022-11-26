كأس العالم 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزها على الدنمارك 2-1

قبل دقيقة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كيليان مبابي سجل هدفي فرنسا

فازت فرنسا على الدنمارك في لقاء الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر بهدفين مقابل هدف.

وسجل الهدفين للمنتخب الفرنسي لاعب خط الهجوم المتألق كيليان مبابي، بينما سجل هدف المنتخب الدنماركي أندرياس كريستنسين.

وبهذا الفوز أصبحت فرنسا أول منتخب يصل إلى دور ال 16، وهو أول دور في المرحلة الإقصائية، أي دور خروج المغلوب.

اتسم الشوط الأول من المباراة بضغط كبير من جانب المنتخب الفرنسي الذي حظي بفرص كثيرة لتسجيل هدف وتحقيق التقدم، لكن التسديدات التي وجهها المنتخب على المرمى الدنماركي لم تسفر عن تحقيق أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عزز ليفاندوفسكي فوز بلاده بهدف ثان في الدقيقة 82 من زمن المباراة أمام السعودية.

وكانت آمال فريقي السعودية وتونس في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم المقامة في قطر قد تعرضت لانتكاسة إثر هزيمتيهما أمام منتخبي بولندا وأستراليا.

وقد مني المنتخب السعودي بهزيمة مؤلمة أمام منتخب بولندا بهدفين نظيفين، في المباراة التي اعقبت مباراة انتهت بفوز أستراليا على تونس بهدف مقابل لاشيء ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وفي الدقيقة 39 من زمن المباراة، سجل بيوتر زيلينسكي هدف التقدم الأول لصالح منتخب بولندا في مرمى السعودية، وذلك بعد تمريرة من روبرت ليفاندوفسكي.

وبعد 6 دقائق من ذلك، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للمنتخب السعودي، حيث تصدى لها فويتشيك تشيزني حارس منتخب بولندا، وأضاع بذلك فرصة تعديل النتيجة للأخضر لينتهي الشوط الأول بفوز بولندا بهدف دون مقابل.

وفي الدقيقة 82 من زمن المباراة سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني ليعزز فوز فريقه، وذلك نتيجة خطأ دفاعي لمنتخب الخضر.

واحتسب الحكم 7 دقائق بدلا عن الوقت الضائع من المباراة، لكنها لم تمكن السعودية من التأثير على النتيجة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أهدر لاعب خط الوسط السعودي سالم الدوسري ركلة الجزاء قبيل نهاية الشوط الأول من المباراة

وكانت المباراة قد انطلقت في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان في قطر، والذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

وجاءت هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم، التي تضم المجموعة الثالثة فرق المكسيك، الأرجنتين، السعودية وبولندا.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تصدى حارس مرمى بولندا فويتشخ تشيزني لركلة الجزاء ليحافظ على شباكه نظيفه

وكانت السعودية قد حققت فوزا تاريخيا بهدفين مقابل هدف على منتخب الأرجنتين، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وتصدر منتخب السعودية بعد فوزه على الأرجنتين، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ويليه المكسيك وبولندا بنقطة واحدة ثم الأرجنتين بدون نقاط، لكن هذا الترتيب قد تغير الآن بعد هزيمته أمام بولندا.

وبعد مباراة السبت أصبحت بولندا متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط.

تونس وأستراليا

وسبقت هذه المباراة مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، انتهت بفوز منتخب أستراليا لكرة القدم بهدف واحد دون رد على نظيره التونسي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جاء الهدف بضربة رأس من ديوك استقرت في زاوية مرمى فريق تونس

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة في قطر.

وفي الدقيقة 24 من زمن المباراة تقدمت أستراليا بهدف سجله ميتشيل ديوك.

صدر الصورة، FIFA التعليق على الصورة، ميتشيل ديوك يحتفل بعد تسجيله هدفا في مرمى تونس

وجاء الهدف إثر كرة عرضية مررها عزيز بيهيش، من الجانب الأيسر ليحولها ديوك، برأسه في الزاوية اليسرى لـ أيمن دحمان، حارس تونس.

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات فرنسا، ‌الدنمارك، ‌أستراليا وتونس.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة ضغطا من الفريق التونسي، واحتسب الحكم 6 دقائق إضافية بدلا عن الوقت الضائع لكن فريق نسور قرطاج لم يستطع تعديل النتيجة.

ودخلت تونس مباراتها مع أستراليا بنقطة واحدة بعد تعادلها مع الدنمارك دون أهداف، فيما دخلت أستراليا المباراة دون نقاط بعد خسارتها بأربعة أهداف أمام فرنسا.

وتقام بطولة كأس العالم حاليا في قطر بمشاركة 32 منتخبا، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.