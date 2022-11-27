كأس العالم 2022: كوستاريكا تهزم اليابان وتشعل المنافسة مع ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الخامسة

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو كوستاريكا يحتلفون بالفوز على اليابان 1-0

فشل منتخب اليابان في حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني الإقصائي من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا 0-1، في ثاني مبارياته في المجموعة الخامسة على ملعب أحمد بن علي، بعد أن كان قد حقق فوزا مفاجئا على ألمانيا في المباراة الأولى 2-1.

وأحرز اللاعب فولر سبنس، هدف كوستاريكا من تسديدة قوية في الدقية 81 من المباراة، رغم محاولات اليابان الكثيرة لإحراز هدف التقدم لكنها كانت دائما ما تصطدم بالدفاعات القوية المنظمة للفريق المنافس.

وبهذه النتيجة رفعت كوستاريكا رصيدها إلى ثلاث نقاط لتتساوى مع اليابان، بعد أن تخطت الموقف الصعب بعد هزيمتها الثقيلة من إسبانيا في المباراة الأولى 7-0.

وينتظر الفريقان نتيجة مباراة إسبانيا، التي لديها ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على كوستاريكا، وألمانيا التي لم تحقق أية نقاط حتى الآن بعد الهزيمة من اليابان، وستقام المباراة اليوم الأحد في السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وتقام يوم الأحد أيضا مباريات المجموعة السادسة، حيث تلعب بلجيكا مع المغرب وكرواتيا ضد كندا.