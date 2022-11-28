كأس العالم 2022: مشجعون مغاربة يثيرون شغبا في بروكسل بعد فوز فريقهم على بلجيكا

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أشعل المشجعون المغاربة النار في السيارات ودمروا واجهات المتاجر في بر وكسل

استخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، بعد تعرضها لهجوم من مشجعي كرة القدم المغاربة، الذين تسببوا في دمار في وسط بروكسل يوم الأحد، بعد فوز المغرب المفاجئ 2-0 على بلجيكا في كأس العالم في قطر.

وحطم عشرات المشجعين نوافذ المتاجر، وألقوا الألعاب النارية وأشعلوا النار في المركبات. وقالت الشرطة إن 11 شخصا اعتقلوا ولا يزال واحد منهم في الحجز.

وقالت شرطة بروكسل في بيان إنه حتى قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص، وبعضهم يرتدي ملابس ذات أغطية للرأس، إلى مواجهة مع الشرطة الأمر الذي أضر بالسلامة العامة".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن بعض المشجعين كانوا مسلحين بالعصي، وإن صحفيًا "أصيب في وجهه بسبب الألعاب النارية".

تم حشد حوالي مائة ضابط شرطة، بينما تم تحذير السكان بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات المترو وبعض الشوارع للحد من انتشار العنف.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين المخربين

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتشدت الشرطة من أجل استعادة الأمن في بروكسل

وحلقت مروحية مراقبة فوق المدينة قبل عودة الهدوء حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش). وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس متظاهرين يحرقون سيارة وصناديق قمامة، وعددا من الدراجات الكهربائية.

وقال عمدة بروكسل، فيليب كلوز، على تويتر "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر هذا اليوم. لقد تدخلت الشرطة بالفعل بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة. الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام".

وتابع "لقد أمرت الشرطة باعتقال مثيري الشغب".

وبلجيكا موطن لنحو 500 ألف شخص من أصل مغربي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أشعل المشجعون الألعاب النارية

وفي مدينة لييج بشرق البلاد هاجمت عصابة من 50 شخصا مركزا للشرطة، وحطمت النوافذ وألحقت أضرارا بمركبتي شرطة. كما تم تخريب واجهات المحلات ومرآب للحافلات.

ولجأت الشرطة هناك إلى استخدام خراطيم المياه. كما اندلعت حوادث في مدينة أنتويرب في الشمال، حيث تم اعتقال عشرات الأشخاص.

في غضون ذلك، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في هولندا الهراوات لتفريق مشجعي كرة القدم المغاربة، المحتفلين بفوز فريقهم وذلك في ثلاث مدن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اتخذت الشرطة الهولندية إجراءات في عدة مدن لمواجهة أعمال التخريب

واتخذت الشرطة إجراءات في روتردام، حيث تجمع حوالي 500 شخص بالقرب من وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسبما ذكرت الشرطة الهولندية.

وقالت شرطة روتردام "ألقى المشجعون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب، التي نفذت بعد ذلك هجمات".

وأظهرت صور بالفيديو رجال الشرطة بالهراوات والدروع، وهم يجتاحون وسط المدينة. كما فرقت شرطة مكافحة الشغب المشجعين في أمستردام ولاهاي.